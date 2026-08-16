BLOKADERI NIŠTA NE ZNAJU Vučić: Ne znaju ni šta imamo od opreme, ni kolike su plate vatrogasaca, niti ih pogađa ovo oko univerziteta
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći ya TV Informer kazo je da blokaderi nemaju pojma kaoda gase požare.
Zapitao je šta je smisao skupa poput onog u Valjevu i rekao je da isto blokaderi sada rade i po pitanju požara.
- Oni će kao bolje da gase? Ajde ne pričajte gluposti. Ne znaju ni šta imamo od opreme, ni kolike su plate vatrogasaca, ništa ne znaju... Ne možete da objašnjavate ljudima koji to ne žele da čuju. Njih ne zanima rezultat. Mislite li da se neko od njihovih glavešina, ko svakog dana govori protiv nas, pogodilo ovo oko univerziteta. Naravno da ne. Oni ne misle da su stvarno elita. Elita nikada ne govori to o sebi. Onaj ko insistira da ga nazivate profesorom, vi znate da taj ima problem, tu se vuku neki kompleksi od ranije - rekao je on.
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