KNEŽEVIĆ SNAŽNIJI OD TOGA KOLIKO MU DAJU! Vučić: Za mene je važno da Srbija zna šta joj misli Crna Gora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje o istraživanju koje je objavila "Politika", da je li je Milan Knežević ili Andrija Mandić jači po istraživanjima, rekao da je to istraživanje radio blokader Bešić.

Foto: Novosti

""Vijesti" su objavile, Politika je samo prenela. Blokader Bešić, istaknuti gost Utiska nedelje, čovek koji bi sa vremena na vreme da glumi umerene stavove, iako je veoma neumeren. Ja mislim da je on, poznavajući ga, i znajući kako on radi, pošto sam ja dobio malo drugačije istraživanje, pošto sam ja dobio da je snažniji Milan Knežević od toga koliko mu daju. Ali su obe vladajuće manje jake nego što svi misle. Za mene je važno da Srbija zna šta joj misli Crna Gora", kazao je on.

Vučić kaže da ljudi misle da je razgovarao samo sa Duškom Markovićem 2019. godine oko neodlaska na proslavu "Oluje" u Kninu.

"Pričao sam i sa novim rukovodstvom, i molio ih da to ne čine. I rekli su da će probati da urade nešto, ali su postupili potpuno suprotno svemu o čemu smo razgovarali. Sa druge strane, Crna Gora je priznala otimačinu 14 odsto dela teritorije Srbije. A samo nas optužuju da se mešamo u njihova posla. Oni su doneli 4 rezolucije gde nas optužuju za genocid, mi nismo nijednu gde optužujemo bilo koga u Crnoj Gori. I na kraju, možda sam ja onakav ili ovakav, ali smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, a oni su uveli svake! Nemam problem ni sa čim, ali su nam velike razlike. Ljudi nisu glasali za udaljavanje Srbije i Crne Gore, želja ljudi na litijama je bila suprotna. A oni su učinili te odnose daljim nego ikada", istakao je predsednik.