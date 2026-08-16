Košarka

NOVI ODLAZAK IZ PARTIZANA! Crno-beli odmah izdali saopštenje!

Новости онлине/С.С.

16. 08. 2026. u 16:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Reprezentativac Srbije više neće braniti boje vicešampiona ABA lige.

НОВИ ОДЛАЗАК ИЗ ПАРТИЗАНА! Црно-бели одмах издали саопштење!

Foto: ATA Images/Ivica Veselinov

Partizan će u novu sezonu ući sa poptuno novim timom, pošto je još jedan član prethodne generacije koja je branila boje kluba iz Humske, napustila crno-bele.

U pitanju je reprezentativac Srbije do 20 godina, Mitar Bošnjaković, koji od dolaska Đoana Penjaroje nije uspeo da se nametne španskom treneru.

Zbog toga su obe strane procenile da je najbolje da pronađe novu sredinu za afirmaciju, gde će igrati u kontinuitetu i imati veću minutažu.

Tim povodom se Partizan oglasio sledećim saopštenjem:

Klub se oglasio saopštenjem:

- Doskorašnji prvotimac Partizana Mozzart Bet i U20 reprezentativac Srbije Mitar Bošnjaković, nastaviće karijeru u drugoj sredini. Klub i igrač su postigli dogovor o prekidu saradnje i Mitar je sada slobodan u izboru sredine i nove šanse. Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere!, stoji u saopštenju crno-belih.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa