NOVI ODLAZAK IZ PARTIZANA! Crno-beli odmah izdali saopštenje!
Reprezentativac Srbije više neće braniti boje vicešampiona ABA lige.
Partizan će u novu sezonu ući sa poptuno novim timom, pošto je još jedan član prethodne generacije koja je branila boje kluba iz Humske, napustila crno-bele.
U pitanju je reprezentativac Srbije do 20 godina, Mitar Bošnjaković, koji od dolaska Đoana Penjaroje nije uspeo da se nametne španskom treneru.
Zbog toga su obe strane procenile da je najbolje da pronađe novu sredinu za afirmaciju, gde će igrati u kontinuitetu i imati veću minutažu.
Tim povodom se Partizan oglasio sledećim saopštenjem:
Klub se oglasio saopštenjem:
- Doskorašnji prvotimac Partizana Mozzart Bet i U20 reprezentativac Srbije Mitar Bošnjaković, nastaviće karijeru u drugoj sredini. Klub i igrač su postigli dogovor o prekidu saradnje i Mitar je sada slobodan u izboru sredine i nove šanse. Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere!, stoji u saopštenju crno-belih.
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