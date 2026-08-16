"IZBACITE JE NAPOLJE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj prvi sukob sa blokaderima imao je u februaru 2020. godine.

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U zgradi Opštine Stari grad pred početak promocije knjige Vojislava Šešelja „U Srebrenici nije bilo genocida“ došlo je do incidenta, kada su aktivisti antisrpske NVO Fonda za humanitarno pravo došli da provociraju.

Među njima je bila i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koju je obezbeđenje takođe udaljilo iz hola zgrade Opštine Stari grad.

- Beži odavde! - rekao je Šešelj Nataši Kandić kad joj je prišao.

Kada je ona odbila da napusti objekat, predsednik SRS je rekao obezbeđenju da i nju i druge blokaderke izbace napolje.