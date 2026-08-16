Politika

"IZBACITE JE NAPOLJE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

Novosti online

16. 08. 2026. u 15:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj prvi sukob sa blokaderima imao je u februaru 2020. godine.

ИЗБАЦИТЕ ЈЕ НАПОЉЕ! Како је изгледао први сукоб Шешеља са блокадерима: Све завршено за трен ока (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

U zgradi Opštine Stari grad pred početak promocije knjige Vojislava Šešelja „U Srebrenici nije bilo genocida“ došlo je do incidenta, kada su aktivisti antisrpske NVO Fonda za humanitarno pravo došli da provociraju.

Među njima je bila i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koju je obezbeđenje takođe udaljilo iz hola zgrade Opštine Stari grad.

- Beži odavde! - rekao je Šešelj Nataši Kandić kad joj je prišao.

Kada je ona odbila da napusti objekat, predsednik SRS je rekao obezbeđenju da i nju i druge blokaderke izbace napolje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija

PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija