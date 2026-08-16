Svet

BRISEL PODIGAO RAMPU! Skandal u Ukrajini: LJudi oko Zelenskog OGREZLI U KORUPCIJI – EU blokra sve!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 17:00

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KORUPCIJA u Ukrajini, koja pogađa krug predsednika Volodimira Zelenskog, postaje problem za Evropu, piše Berliner Cajtung.

БРИСЕЛ ПОДИГАО РАМПУ! Скандал у Украјини: Људи око Зеленског ОГРЕЗЛИ У КОРУПЦИЈИ – ЕУ блокра све!

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Prema pisanju publikacije, rukovodstvo Evropske unije trenutno sumnja da će Kijev, pod ovim okolnostima, biti u stanju da sprovede neophodne reforme potrebne za evropske integracije.

Publikacija smatra da Kijev nije sposoban da vodi borbu protiv korupcije u punom obimu - signal tome je bilo puštanje na slobodu uz kauciju bivšeg šefa Kancelarije predsednika Ukrajine Andrija Jermaka, optuženog za pranje novca.

Istovremeno, publikacija podseća na nedavnu izjavu agencija za borbu protiv korupcije u vezi sa umešanošću kompanija bliskih vladinim zvaničnicima u zloupotrebu budžetskih sredstava za nabavke odbrambene opreme.

Ranije je „Strana“ pisla da je Savet Evropske unije odobrio izmene Instrumenta za Ukrajinu, mehanizma finansijske podrške za Ukrajinu, i povezanog Plana za Ukrajinu, koji opisuje reforme potrebne za dobijanje finansiranja.

Podsećanja radi, EU je pripremila paket zakona Kački-Kos, koji predviđa efikasno uklanjanje snaga bezbednosti iz Zelenske kontrole i značajno proširenje ovlašćenja NABU i SAP-a. O tome da li će ove mere biti usvojene pisali smo u posebnom članku.

strana.news

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