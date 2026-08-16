TRABZON SE NE ZAUSTAVLJA: Posla Salaha stiže i bivši šampion sveta!

Višestruki šampion Turske pravi moćan tim.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uprava Trabzona napravila je "Liverpul u malom", pošto se posle Mohameda Salaha na vernost ovom klubu obavezao i njegov nekadašnji saigrač sa Enfilda, Darvin Nunjez.

Obojica su zajedno delili svlačionicu među "redsima", dok je Urugvajac posle jedne sezone provedene u Al Hilalu prihvatio platu od 8.000.000 evra godišnje, dok je sa saudijskim klubom navodno dogovorena pozajmica.

Koliko je Ertugrul Dogan, predsednik višestrukog šampiona turske Superlige ozbiljan, svedoči i naredni korak. Naime, Trabzon je krenuo po bivšeg šampiona sveta, argentinskog reprezentativca Leandra Paredesa.

🚨Son dakika



Trabzonspor, Paredes ile anlaştı.Oyuncu cuma günü İstanbul'da.

💵10.000.000 Euro Bonservis

💵6.000.000 Euro Maaş pic.twitter.com/hMzgUr3muJ — FUTA (@futaspor) August 12, 2026

Vezista Boke Juniors je sledeća meta turskog kluba, međutim, Paredes nije previše zainteresovan da se vrati u Evropu.

Podsetimo, on je 2014. godine stigao u Kjevo iz Verone na pozajmicu sa "Bombonjere" i ostao na Starom kontnentu punu deceniju, igrajući za: Romu (dva puta), Empoli, ruski Zenit, Pari Sen Žermen i Juventus, pre nego što se prošle godine vratio u domovinu.

Ukoliko realizuje planirane transfere, Trabzon će u novoj sezoni imati izuzetno jak sastav, koji će konkurisati za titulu, uz Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš.

Turski klub već ima zagarantovan plasman u Ligu konferencije, dok bi kroz kvalifikacije mogao da stigne i do Lige Evrope. Za to će prvo morati da izbaci pobednika dvomeča mađarskog Ferencvaroša i poljskog Gornjika.

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