TRABZON SE NE ZAUSTAVLJA: Posla Salaha stiže i bivši šampion sveta!
Višestruki šampion Turske pravi moćan tim.
Uprava Trabzona napravila je "Liverpul u malom", pošto se posle Mohameda Salaha na vernost ovom klubu obavezao i njegov nekadašnji saigrač sa Enfilda, Darvin Nunjez.
Obojica su zajedno delili svlačionicu među "redsima", dok je Urugvajac posle jedne sezone provedene u Al Hilalu prihvatio platu od 8.000.000 evra godišnje, dok je sa saudijskim klubom navodno dogovorena pozajmica.
Koliko je Ertugrul Dogan, predsednik višestrukog šampiona turske Superlige ozbiljan, svedoči i naredni korak. Naime, Trabzon je krenuo po bivšeg šampiona sveta, argentinskog reprezentativca Leandra Paredesa.
Vezista Boke Juniors je sledeća meta turskog kluba, međutim, Paredes nije previše zainteresovan da se vrati u Evropu.
Podsetimo, on je 2014. godine stigao u Kjevo iz Verone na pozajmicu sa "Bombonjere" i ostao na Starom kontnentu punu deceniju, igrajući za: Romu (dva puta), Empoli, ruski Zenit, Pari Sen Žermen i Juventus, pre nego što se prošle godine vratio u domovinu.
Ukoliko realizuje planirane transfere, Trabzon će u novoj sezoni imati izuzetno jak sastav, koji će konkurisati za titulu, uz Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš.
Turski klub već ima zagarantovan plasman u Ligu konferencije, dok bi kroz kvalifikacije mogao da stigne i do Lige Evrope. Za to će prvo morati da izbaci pobednika dvomeča mađarskog Ferencvaroša i poljskog Gornjika.
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