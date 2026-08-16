Društvo

ZEMLJOTRES UPRAVO POGODIO SRBIJU! Evo gde je bio epicentar

V.N.

16. 08. 2026. u 07:37

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POTRES je zabeležen u 7.24 časa.

ЗЕМЉОТРЕС УПРАВО ПОГОДИО СРБИЈУ! Ево где је био епицентар

Foto: AI generated/Gemini

Zemljotres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kraljeva. Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen u 7.24 časa po lokalnom vremenu, javlja RSZ.

Zemljotres je registrovan na dubini od 0 kilometara, a magnituda je iznosila 2,4 stepena.

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