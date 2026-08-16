ZEMLJOTRES UPRAVO POGODIO SRBIJU! Evo gde je bio epicentar
POTRES je zabeležen u 7.24 časa.
Zemljotres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kraljeva. Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen u 7.24 časa po lokalnom vremenu, javlja RSZ.
Zemljotres je registrovan na dubini od 0 kilometara, a magnituda je iznosila 2,4 stepena.
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