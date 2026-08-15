ERDOGAN IZNEO JASAN STAV: Pridruživanje Turske Evropskoj uniji nije naš prioritet
PRISTUPANjE Turske Evropskoj uniji nije prioritet za Ankaru, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan u intervjuu za Al Džaziru.
„Izgleda da Evropa nije zainteresovana za pridruživanje Turske Evropskoj uniji... Pridruživanje EU nije naš prioritet“, izjavio je predsednik Turske.
On je naglasio da upravo Evropa gubi jer Turska ne postaje članica unije.
Politiko je ranije objavio da Evropska unija strahuje da bi proširenje unije moglo da rezultira trojanskim konjem među njenim novim članicama sposobnim da blokira ključne odluke.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je juče da Turska želi da bude i članica NATO-a, kao najveća vojska Alijanse, i da ima odnose sa Evropskom unijom, iako duboko u sebi shvata da je u EU nikada neće primiti.
(Sputnjik)
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