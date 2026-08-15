OTKRIVENA NAJVEĆA STATUA BOGORODICE, VISOKA 55 METARA: Poljski biznismen nije žalio 23 miliona evra, slike oduzimaju dah (FOTO)

U selu Konotopje u centralnoj Poljskoj danas je zvanično otkrivena za javnost statua Bogorodice visoka 55 metara, nakon svečanog blagoslova, čime je postala najviši spomenik posvećen Bogorodici u Evropi, javlja poljski javni servis TVP.

Tanjug/AP/Claudia Ciobanu (STF)

Spomenik se nalazi u malom selu Konotopje, sa oko 120 stanovnika, a izgrađen je sa ciljem da to područje preraste u značajnu hodočasničku i turističku destinaciju. Statua prikazuje Bogorodicu koja stoji na postamentu u obliku krune, a naručili su je i privatno finansirali lokalni biznismen Roman Karkošik i njegova supruga, a Karošik je za medije izjavio da je kip dao da se izgradi "iz zahvalnosti devici Mariji".

Tanjug/AP/Claudia Ciobanu (STF) Statua Bogorodice u Poljskoj

Kako navoodi TVP, procenjena cena izgradnje spomenika iznosi više od 23 miliona evra. Sama statua visoka je 40,6 metara, dok je postavljena na postament visok 15 metara. Jedna od posebnosti spomenika je vidikovac ugrađen u krunu Bogorodice, sa kojeg se pruža panoramski pogled na okolna jezera i šume.

Pre zvaničnog otvaranja, na mestu spomenika je služena misa, nakon čega je statua osveštana i otvorena za javnost.

Nova statua viša je od čuvene statue Hrista Spasitelja u Rio de Žaneiru, koja je visoka 38,5 metara, dok je najviši spomenik posvećen devici Mariji na Filipinima i visok je više od 98 metara.

(Tanjug)