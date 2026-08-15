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NAJMANJE PET OSOBA UPUCANO NA UNIVERZITETU: Jedna osoba u kritičnom stanju, policija izašla na lice mesta

В.Н.

15. 08. 2026. u 15:30

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NAJMANjE pet osoba povređeno je u pucnjavi koja se dogodila danas na Državnom univerzitetu Virginije, a jedna osoba je u kritičnom stanju.

НАЈМАЊЕ ПЕТ ОСОБА УПУЦАНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ: Једна особа у критичном стању, полиција изашла на лице места

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

U saopštenju Univerziteta i policije saopšteno je da se pucnjava dogodila u 1.28 časova ujutru po lokalniom vremenu, kao i da je u njoj učestvovalo više odoba, prenosi Foks njuz.

Svi povređeni prebačeni su u lokalne bolnice i sem jedne osobe koja je u kritičnom stanju, ostali povređeni imaju lakše povrede.

Policija je navele i da se pucnjava dogodila u blizini školskog studentskog stambenog kompleksa Quad Annexes
 

(Tanjug)

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