Svet

ZAŠTO? Lukašenko na pitanje o ratu odgovorio pitanjem, njegov stav je jasan

Симеуновић А. Милош

15. 08. 2026. u 15:59

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BELORUSIJA ne želi da ratuje i učiniće sve kako bi sačuvala mir, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

ЗАШТО? Лукашенко на питање о рату одговорио питањем, његов став је јасан

Foto: MORF

 - Učinićemo sve da bude mira, ne želimo da ratujemo. Zašto? Zato što je Belorusija zajednički dom, ovde žive svi, predstavnici različitih nacionalnosti i veroispovesti, i žive normalno - rekao je Lukašenko, prenosi agencija Belta.

Prema njegovim rečima, Belorusija će živeti mirno ako njeni građani ne budu otimali tuđe i trpali u sopstvene džepove, već budu radili i jačali svoju zemlju.

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