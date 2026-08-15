ZAŠTO? Lukašenko na pitanje o ratu odgovorio pitanjem, njegov stav je jasan
BELORUSIJA ne želi da ratuje i učiniće sve kako bi sačuvala mir, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
- Učinićemo sve da bude mira, ne želimo da ratujemo. Zašto? Zato što je Belorusija zajednički dom, ovde žive svi, predstavnici različitih nacionalnosti i veroispovesti, i žive normalno - rekao je Lukašenko, prenosi agencija Belta.
Prema njegovim rečima, Belorusija će živeti mirno ako njeni građani ne budu otimali tuđe i trpali u sopstvene džepove, već budu radili i jačali svoju zemlju.
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