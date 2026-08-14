Svet

MUKA ZA ZELENSKOG: Niko ne želi da preuzme mesto ukrajinskog ambasadora u SAD

Novosti online

14. 08. 2026. u 22:43

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NIKO ne želi da preuzme mesto ukrajinskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, piše Politiko.

МУКА ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Нико не жели да преузме место украјинског амбасадора у САД

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Vladimir Zelenski ima problem: niko ne želi da radi najteži posao u Vašingtonu - navodi se u tekstu.

Prema rečima dvojice bivših visokih ukrajinskih zvaničnika i četiri poslanika parlamenta, šef kijevskog režima pokušava da pronađe osobu sa dovoljnim uticajem da predstavlja Kijev u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa.

- Međutim, potencijalni kandidati nerado preuzimaju ovaj iscrpljujući zadatak u kritičnom trenutku rata - napominje se u tekstu.

Ranije je objavljeno da je Kijev želeo da nominuje Rustema Umerova za mesto ambasadora u Sjedinjenim Državama, ali je Vašington to odbio.

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