MUKA ZA ZELENSKOG: Niko ne želi da preuzme mesto ukrajinskog ambasadora u SAD
NIKO ne želi da preuzme mesto ukrajinskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, piše Politiko.
- Vladimir Zelenski ima problem: niko ne želi da radi najteži posao u Vašingtonu - navodi se u tekstu.
Prema rečima dvojice bivših visokih ukrajinskih zvaničnika i četiri poslanika parlamenta, šef kijevskog režima pokušava da pronađe osobu sa dovoljnim uticajem da predstavlja Kijev u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa.
- Međutim, potencijalni kandidati nerado preuzimaju ovaj iscrpljujući zadatak u kritičnom trenutku rata - napominje se u tekstu.
Ranije je objavljeno da je Kijev želeo da nominuje Rustema Umerova za mesto ambasadora u Sjedinjenim Državama, ali je Vašington to odbio.
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