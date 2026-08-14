ISTANBUL JE GOREO! Vlahović na promociji dao veliko obećanje navijačima: "Cilj je..." (VIDEO)

Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović predstavljen je večeras kao novo pojačanje Bešiktaša.

Foto: Printscreen/Twitter

Vlahović je u četvrtak potpisao trogodišnji ugovor sa turskim klubom po kome će zarađivati 7,5 miliona evra po sezoni.

Promocija je održana na "Bešiktaš parku", gde je predsednik kluba Serdal Adali istakao da je Bešiktaš doveo jednog od najboljih golgetera u Evropi.

- U istoriji Bešiktaša bilo je mnogo velikih igrača. Mnoge svetske zvezde nosile su ovaj slavni dres. Danas smo u naš klub doveli Dušana Vlahovića, jednog od najboljih golgetera u Evropi. Još jednom smo ispunili obećanje koje smo dali – da ćemo dovesti igrače za koje niko ne bi očekivao da možemo da ih dovedemo. Ovaj transfer smo ostvarili zajedno, zahvaljujući snazi Bešiktaša. Stav Dušana Vlahovića imao je veoma važnu ulogu u ovom transferu. Našem novom 'orlu' Dušanu Vlahoviću želim dobrodošlicu u njegov novi dom - poručio je Adali.

??⚫️⚪️ Dušan Vlahović with Beşiktaş fans. What a welcome for the Serbian striker. ?? pic.twitter.com/oBA1VwEQPd — EuroFoot (@eurofootcom) August 14, 2026

Srpskom fudbalera je na stadionu "Tupraš" u Istanbulu dočekalo više desetina hiljada navijača Bešiktaša, a Vlahović će u Bešiktašu nositi dres sa brojem 28.

"Veoma sam srećan i ponosan što sam ovde. Hvala svima koji ste došli na stadion, kao i na toploj dobrodošlici na aerodromu. Daću maksimum za vas. Ponosan sam što sam postao deo najstarijeg kluba u Turskoj. Znamo šta je naš cilj - titula. Jedino što želim jeste da budem šampion sa vama", rekao je Dušan Vlahović u obraćanju navijačima.

Doskorašnji napadač Juventusa bi za Bešiktaš trebalo da debituje u nedelju na meču prvog kola turskog prvenstva protiv Ejupa.

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