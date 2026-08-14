Svet

NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLJSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca

Dragana Drlačić

14. 08. 2026. u 18:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BROJ deportovanih stranaca naglo je porastao u Poljskoj, među njima dominiraju građani Ukrajine, prenosi Interia.

НАГЛИ РАСТ ДЕПОРТАЦИЈА У ПОЉСКОЈ: Украјинци чине највећи број протераних странаца

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- U prvoj polovini 2026. godine izvršeno je 6 hiljada deportacija. U odnosu na isti period prošle godine, povećanje broja deportacija je skoro 30 odsto - navodi se u saopštenju.

- Broj odluka o povratku stranaca iz godine u godinu povećava se ne po danu, već po danu, po satu. U 2023. godini iz Poljske je deportovano 3 hiljade ljudi. Dve godine kasnije – 2025. godine – taj broj se povećao za više od 330 odsto. – 10 hiljada stranaca. Međutim, najnoviji podaci pokazuju da su ove godine brojke možda još veće - navodi se u poruci.

Prema pisanju publikacije, preovladavaju prevladavajući među deportovanim građanima Ukrajine.

- Najveća grupa među deportovanima su Ukrajinci, što se jednostavno objašnjava činjenicom da ih je većina u Poljskoj - navodi se u saopštenju.
 (Ria Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Netanjahu nazvao Britaniju Islamskom republikom
Svet

0 0

Netanjahu nazvao Britaniju "Islamskom republikom"

NETANJAHU je uporedio nekadašnji i sadašnji odnos Velike Britanije prema Izraelu. Pohvalio je način na koji je britanski novinar Randolf Čerčil, sin bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila, izveštavao o događajima u Izraelu u drugoj polovini 20. veka.

14. 08. 2026. u 18:26

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!