NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLJSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca

BROJ deportovanih stranaca naglo je porastao u Poljskoj, među njima dominiraju građani Ukrajine, prenosi Interia.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- U prvoj polovini 2026. godine izvršeno je 6 hiljada deportacija. U odnosu na isti period prošle godine, povećanje broja deportacija je skoro 30 odsto - navodi se u saopštenju.

- Broj odluka o povratku stranaca iz godine u godinu povećava se ne po danu, već po danu, po satu. U 2023. godini iz Poljske je deportovano 3 hiljade ljudi. Dve godine kasnije – 2025. godine – taj broj se povećao za više od 330 odsto. – 10 hiljada stranaca. Međutim, najnoviji podaci pokazuju da su ove godine brojke možda još veće - navodi se u poruci.

Prema pisanju publikacije, preovladavaju prevladavajući među deportovanim građanima Ukrajine.

- Najveća grupa među deportovanima su Ukrajinci, što se jednostavno objašnjava činjenicom da ih je većina u Poljskoj - navodi se u saopštenju.

(Ria Novosti)