NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLJSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca
BROJ deportovanih stranaca naglo je porastao u Poljskoj, među njima dominiraju građani Ukrajine, prenosi Interia.
- U prvoj polovini 2026. godine izvršeno je 6 hiljada deportacija. U odnosu na isti period prošle godine, povećanje broja deportacija je skoro 30 odsto - navodi se u saopštenju.
- Broj odluka o povratku stranaca iz godine u godinu povećava se ne po danu, već po danu, po satu. U 2023. godini iz Poljske je deportovano 3 hiljade ljudi. Dve godine kasnije – 2025. godine – taj broj se povećao za više od 330 odsto. – 10 hiljada stranaca. Međutim, najnoviji podaci pokazuju da su ove godine brojke možda još veće - navodi se u poruci.
Prema pisanju publikacije, preovladavaju prevladavajući među deportovanim građanima Ukrajine.
- Najveća grupa među deportovanima su Ukrajinci, što se jednostavno objašnjava činjenicom da ih je većina u Poljskoj - navodi se u saopštenju.
(Ria Novosti)
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