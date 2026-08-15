SUŠA SPALILA KUKURUZ, JABUKE I KRUŠKE: Ekstremne vrućine u Srpskoj drastično smanjile rod, poljoprivrednici očajni

SUŠA koja prethodnih dana ne popušta u Srpskoj, najveće nevolje donela je poljoprivredi. Procenjuje se da će prinosi voća, povrća i žita koje treba da dozre, biti višestruko umanjeni u odnosu na prosečne.

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Tri toplotna talasa ovog leta, a posebno ovaj koji još traje, uništili su rod. Najviše je stradao kukuruz, na usevima temperature su dostizale i do 45 stepeni Celzijusa, i toplota je spalila plodove, čak i na njivama koje su navodnjavane. Najviše je pogođena Semberija gde je zasađeno oko 26.000 hektara kukuruza.

- Prema sadašnjem stanju, uništeno je 80 odsto kukuruza, a ta brojka će rasti ako se ovo vreme nastavi. Pojedini su već obavili silažu kukuruza, ali upitno je i kakav će biti njen kvalitet - kaže predsednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije Savo Bakajlić.

Kukuruz je osnovna žitarica za ishranu stoke, pa se može samo pretpostaviti kako će se taj manjak odraziti na svinjogojstvo, govedarstvo i mlečnu proizvodnju.

- Uložili smo maksimum, nećemo dobiti ni minimum. Ova godina je prekretnica, nema više računice, bez obzira na podsticajna sredstva od države. Nemamo perspektivu da na ovakav način proizvodimo, ne pomaže ni navodnjavanje - kaže Bakajlić.

Država mora da reaguje NAKON nedaća koje su ih zadesile ovog leta, izvesno je da će mnogi poljoprivredni proizvođači odustati od ovog posla. - Državna i republička vlast mora da reaguje i da zaštiti domaće proizvođače. Ovo je treća ili četvrta sušna godina sa kojima se ljudi bore, a tu je i uvoz koji uništava domaću proizvodnju - upozorava Bakajlić.

Jabuke i kruške su takođe stradale. Rod će biti u velikom postotku umanjen, a u voćnjacima bez navodnjavanja skoro da ih i neće biti. Iako je proleće obećavalo, toplotni talasi su uradili svoje.

Pšenica ŽETVA pšenice je ranije obavljena, i iako je rod bio i više nego dobar, proizvođači nisu zadovoljni otkupnom cenom. - Uzmite da 100 kg pšenice plaćaju 32 KM, a vekna hleba od 450 grama košta dve KM. Od 100 kg pšenice napravi se 180 vekni. Kada se to izračuna, jasno je kuda sve to vodi - kaže Bakajlić.

- Suše su napravile veliki problem, ne znamo ni kada da beremo, ni kome da beremo. Dobar kvalitet se pretvorio u jako loš. Akumulacije vode za navodnjavanje su iscrpljene i reke su presušile, a u stanju ekstremnih suša biljka povlači vodu iz plodova i oni se smanjuju i gube kvalitet. Takvi plodovi neće biti kvalitetni ni za preradu ni za konzumiranje - kaže predsednik Udruženja voćara RS Dragoja Dojčinović.

Mnogi voćari će ove godine imaće gubitak.