Svet

IMA MRTVIH: Stravična eksplozija u Briselu

В.Н.

14. 08. 2026. u 20:32

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NAJMANjE jedan vatrogasac poginuo je danas, a još tri osobe su teško povređene u dve snažne eksplozije gasa u zgradi u centru Brisela, do kojih je došlo nakon što je tokom radova oštećen gasovod, javljaju belgijski mediji.

ИМА МРТВИХ: Стравична експлозија у Бриселу

Foto: NIS

Nešto pre podneva iz zgrade je evakuisano oko 100 ljudi, nakon što je izvođač radova slučajno oštetio gasovod, prenosi VRT nws. Potom su se u objektu dogodile dve eksplozije, rekla je portparolka kompanije Sibelga Serena Galeone. U eksplozijama su teško povređene još tri osobe - dvojica zaposlenih u kompaniji Sibelga, koja upravlja gasnom mrežom i još jedan vatrogasac.

Oni su zadobili opekotine, čiji stepen još nije poznat. Veliki broj pripadnika spasilačkih službi nalazi se na licu mesta, a područje u centru Brisela je ograđeno.

Prema rečima portparolke Sibelge, eksplozije se nisu dogodile na mestu gde je gasovod oštećen, već unutar same zgrade, gde se najverovatnije nagomilao gas. Curenje gasa je u međuvremenu sanirano, ali se u zgradi još nalazi gas. Vatrogasci su uspostavili bezbednosnu zonu, a pre njenog ukidanja biće sprovedena i procena stabilnosti objekta. Incident je uticao i na tramvajski saobraćaj u Briselu, dve tramvajske linije privremeno nisu saobraćale. 

(Tanjug)

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