MEDIJI PRENELI INFORMACIJE O NIZU SAMOUBISTAVA I UBISTAVA NA NOSAČU AVIONA ABRAHAM LINKOLN: Centralna komanda SAD se hitno oglasila

CENTRALNA američka komanda oglasila se povodom informacija u medijima da se mornari na nosaču aviona Abraham Linkoln često tuku, a da je nekoliko njih već izvršilo samoubistvo ili je ubijeno.

Foto: ABACA/Abaca Press/Profimedia

- TVRDNjA: Tokom poslednjih 48 sati više medija objavilo je nekoliko netačnih informacija u vezi sa raspoređivanjem nosača aviona USS Abraham Lincoln (CVN-72) na Bliskom istoku. U jednom izveštaju se tvrdilo da je sedam mornara poginulo tokom tuče na nosaču aviona, dok su drugi izveštaji nedavno ukazivali na navodni porast samoubilačkih misli među pripadnicima posade. Ove tvrdnje su NETAČNE.

ČINjENICA: Nosač aviona USS Abraham Lincoln ima jednu od najviših stopa ponovnog angažovanja pripadnika posade u celoj američkoj mornarici — 84,4 odsto. Mornari i marinci udarne grupe nosača aviona Abraham Lincoln ostaju otporni i odlučni nakon više od 260 dana provedenih na moru, 10.000 izvedenih letova i utrošenih 1,5 miliona funti ubojnih sredstava.

Nijedan pripadnik posade na nosaču aviona nije poginuo, dok je mornar koji je 3. avgusta pao preko palube brzo i bezbedno izvučen iz vode.

Kako se navodi u saopštenju, široko rasprostranjeno netačno izveštavanje o istorijskom raspoređivanju nosača aviona USS Abraham Lincoln predstavlja, kako je ocenjeno, „medveđu uslugu“ američkim vojnicima i njihovim porodicama - navodi se u saopštenju CENTKOM-a.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO