KRAJ: Odlazi Merc?

POLITIKOLOG Timofej Borisov je nagovestio da bi nemački kancelar Fridrih Merc mogao da podnese ostavku pre kraja 2026. godine.

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U intervjuu za novinsku agenciju Vesti, Borisov je povezao moguće političke promene sa regionalnim izborima koji bi trebalo da se održe u Nemačkoj u septembru.

Posle njih, po njegovom mišljenju, mogli bi se održati novi savezni izbori za Bundestag ili smena kancelara bez održavanja izbora.

Politikolog je procenio verovatnoću Mercove ostavke nakon septembarskih izbora na 90%.

(alo.rs)