BLOKADERI PUKLI U VALJEVU: Protest doživeo debakl (FOTO)
BLOKADERSKI protest u Valjevu večeras je doživeo ozbiljan pad, uz gotovo prazne štandove na Gradskom trgu.
Većina štandova na Gradskom trgu je uklonjena, dok se ispred Valjevske gimnazije formira kolona za protestnu šetnju, uz blokiran saobraćaj.
Na Gradskom trgu, većina blokaderskih štandova je uklonjena, prisutno je oko 20 blokadera.
Ispred Valjevske gimnazije, preciznim brojanjem u 19.29 časova ustanovljeno je prisustvo 2.372 blokadera.
U toku je formiranje kolone za početak protestne šetnje.
Saobraćaj je blokiran.
UKUPNO JE PRISUTNO 2.392 BLOKADERA.
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