Politika

BLOKADERI PUKLI U VALJEVU: Protest doživeo debakl (FOTO)

В.Н.

14. 08. 2026. u 20:01

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BLOKADERSKI protest u Valjevu večeras je doživeo ozbiljan pad, uz gotovo prazne štandove na Gradskom trgu.

БЛОКАДЕРИ ПУКЛИ У ВАЉЕВУ: Протест доживео дебакл (ФОТО)

FOTO: Novosti

Većina štandova na Gradskom trgu je uklonjena, dok se ispred Valjevske gimnazije formira kolona za protestnu šetnju, uz blokiran saobraćaj.

FOTO: Novosti

 

Na Gradskom trgu, većina blokaderskih štandova je uklonjena, prisutno je oko 20 blokadera.

Ispred Valjevske gimnazije, preciznim brojanjem u 19.29 časova ustanovljeno je prisustvo 2.372 blokadera.

U toku je formiranje kolone za početak protestne šetnje. 

Saobraćaj je blokiran. 

UKUPNO JE PRISUTNO 2.392 BLOKADERA.

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