Svet

ZELENSKI SVETU PRETI GLAĐU: U očaju moćnike zaplašio ovim

В.Н.

14. 08. 2026. u 21:27

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UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas u razgovoru sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom el Sisijem da su zbog ruskih napada ozbiljno ugrožene isporuke hrane iz Ukrajine Egiptu i drugim zemljama Afrike i Bliskog istoka, navodeći da su u napadima na teretne brodove stradala i dva egipatska državljanina.

ЗЕЛЕНСКИ СВЕТУ ПРЕТИ ГЛАЂУ: У очају моћнике заплашио овим

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

Zelenski je na društvenoj mreži Iks naveo da je sa el Sisijem razgovarao o izazovima u oblasti prehrambene bezbednosti i situaciji u crnomorskom regionu.

- Veoma sam zahvalan predsedniku Egipta Abdelu Fatahu el Sisiju na pažnji koju posvećuje izazovima u oblasti prehrambene bezbednosti i situaciji u našem crnomorskom regionu. Danas sam razgovarao sa predsednikom i taj razgovor nam je bio veoma potreban - napisao je Zelenski.

On je istakao da je Ukrajina jedan od najvećih dobavljača hrane za Egipat, kao i za značajan broj drugih zemalja Afrike i Bliskog istoka.

- Ove isporuke su sada pod ozbiljnom pretnjom zbog rata koji vodi Rusija. Nažalost, dva egipatska državljanina takođe su poginula u ruskim napadima na teretne brodove. Izrazio sam predsedniku saučešće - naveo je Zelenski. Prema njegovim rečima, već je došlo do značajnog smanjenja isporuka, što bi moglo da ima veoma ozbiljne posledice zbog rasta cena i nestašica.

On je dodao da su razgovarali i o energetskoj saradnji i bilateralnim odnosima dve zemlje, kao i da su se saglasili da njihovi timovi nastave rad na svim pitanjima o kojima je bilo reči.

- Posebno želim da zahvalim predsedniku na njegovom stavu da diplomatija mora da uspe u okončanju rata - poručio je Zelenski.

(Tanjug)

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