DŽEJ DI VENS POTPUNO ZATEČEN: Dobio nenadanu podršku za predsedničke izbore 2028. godine

UDOVICA ubijenog američkog patriote i osnivača organizacije Turning Point USA Čarlija Kirka, Erika Kirk, podržala je danas potpredsednika SAD Džej-Di Vensa kao kandidata na predsedničkim izborima 2028. godine.

AP Photo/Kin Cheung,pool)

"Izabraćemo prijatelja mog muža, Džej-Dija Vensa", poručila je Erika Kirk pred hiljadama aktivista, a njene reči dočekane su ovacijama, piše "Vašington post" (WP).

Erika Kirk je izjavila da će organizacija koju je njen suprug osnovao raditi na tome da Vens bude izabran za predsednika "na najupečatljiviji mogući način".

Iako Vens još nije zvanično najavio kandidaturu, unutar Republikanske stranke već su počele pozicioniranja uoči izbora 2028. godine.

Otvaranje prve nacionalne konferencije "Turning Point USA" od Kirkovog ubistva proteklo je u znaku otvorenih podela unutar Republikanske stranke i šireg MAGA pokreta o budućem pravcu stranke nakon isteka mandata američkog predsednika Donalda Trampa.

Novinar Taker Karlson je ocenio da se unutar stranke vodi "posrednički rat" oko izbora 2028. godine, tvrdeći da su napadi na njega usmereni zbog njegove podrške Vensu, za koga je rekao da dosledno zastupa ideju "Amerika na prvom mestu".

Podrška "Turning Point USA", jedne od najuticajnijih konzervativnih organizacija, naročito među mladim aktivistima i pristalicama pokreta MAGA, mogla bi značajno da ojača Vensove izglede ukoliko se odluči da se kandiduje za predsednika za tri godine, ocenjuje WP.

Čarli Kirk ubijen je 10. septembra na događaju "Turning Point USA" u američkoj saveznoj državi Juti.

Za ubistvo je optužen 22-godišnji Tajler Robinson, kojem se na teret stavljaju teška krivična dela, uključujući teško ubistvo.

Robinson se još nije izjasnio o krivici, a američko Ministarstvo pravde razmatra mogućnost podizanja savezne optužnice za zločin iz mržnje prema hrišćanima.



(Tanjug)