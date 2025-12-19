OGLASIO SE RUBIO: Otkrio da li će prisustvovati razgovorima o Ukrajini u Majamiju

AMERIČKI sekretar Marko Rubio izjavio je danas da bi mogao da prisustvuje delu razgovora o Ukrajini koji će se održati u subotu u Majamiju.

Foto: Profimedia

On je rekao da će se u subotu sastati sa savetnikom ruskog predsednika Kirilom Dmitrijevim kako bi razgovarali o poslednjem nacrtu plana SAD za okončanje rata u Ukrajini.

"Nema mirovnog sporazuma bez pristanka Ukrajine, ali nema ni mirovnog sporazuma bez pristanka Rusije", rekao je Rubio, dodajući da je cilj SAD da pronađu način kako da podstaknu obe strane da se dogovore, prenosi Rojters.

Prema rečima zvaničnika Bele kuće, američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner, planiraju da se sastanu sa ruskom delegacijom u Miamiju ovog vikenda, dok nastavljaju pokušaje da postignu sporazum o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.

U razgovorima će učestvovati i zvaničnici iz više zemalja naveo je novinar Aksiosa Barak Ravid na platformi Iks, pozivajući se na neimenovane izvore.

U međuvremenu je lider ukrajinske delegacije Rustem Umerov saopštio da će ukrajinski pregovarači započeti novi krug pregovora sa timom Sjedinjenih Američkih Država danas, kako bi razmotrili predloge za okončanje rata sa Rusijom.

Razgovorima Vitkofa i Umerova pridružiće se i savetnici za nacionalnu bezbednost Nemačke, Francuske i Velike Britanije, kao i turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i premijer Katara Mohamed bin Abdulrahman el Tani.



(Tanjug)