SVE JE GOTOVO: Ukrajinske snage se povlače
JEDINICE ukrajinskih oružanih snaga povlače se kod Jarove u Donjeckoj Narodnoj Republici, napuštajući svoje položaje zbog pritiska ruskih snaga u ovom području, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.
„Ukrajinske oružane snage nastavljaju da se povlače i napuštaju svoje položaje kod sela Jarova u DNR. Od početka ove nedelje, aktivnim dejstvima Oružane snage Rusije uspele su da potisnu ukrajinske militante sa njihovih položaja i preuzmu kontrolu nad približno osam hektara šumskog zemljišta severozapadno od ovog sela“, rekao je Maročko.
(Sputnjik)
