Svet

SVE JE GOTOVO: Ukrajinske snage se povlače

В.Н.

19. 12. 2025. u 19:54

JEDINICE ukrajinskih oružanih snaga povlače se kod Jarove u Donjeckoj Narodnoj Republici, napuštajući svoje položaje zbog pritiska ruskih snaga u ovom području, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

Foto: Profimedia

„Ukrajinske oružane snage nastavljaju da se povlače i napuštaju svoje položaje kod sela Jarova u DNR. Od početka ove nedelje, aktivnim dejstvima Oružane snage Rusije uspele su da potisnu ukrajinske militante sa njihovih položaja i preuzmu kontrolu nad približno osam hektara šumskog zemljišta severozapadno od ovog sela“, rekao je Maročko.

On je dodao da su ukrajinske trupe usmerene na držanje svojih položaja na uzvišenjima u području susedne Aleksandrovke.

(Sputnjik)

