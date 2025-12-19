Svet

KORISTAN RAZGOVOR SA PUTINOM: Makron spreman da ponovo pokrene dijalog s ruskim šefom države

BIĆE ponovo korisno razgovarati sa Vladimrom Putinom, poručio je francuski predsednik Emanuel Makron.

КОРИСТАН РАЗГОВОР СА ПУТИНОМ: Макрон спреман да поново покрене дијалог с руским шефом државе

Foto: AP

Stanar Jeliseja je izrazio spremnost da iznova uspostavi dijalog s ruskim predsednikom, ističući da će u narednim nedeljama biti neophodno pronaći načine i mehanizme kako bi Evropljani, uz odgovarajuću organizaciju, ponovo pokrenuli sveobuhvatan dijalog sa Rusijom, uz potpunu transparentnost.

- Primećujem da postoje ljudi koji razgovaraju sa Vladimirom Putinom. Stoga smatram da mi, Evropljani i Ukrajinci, imamo interes da pronađemo okvir za ponovno uspostavljanje tog dijaloga na propisan i institucionalno utemeljen način. U suprotnom, ostajemo da sami međusobno razgovaramo, dok pojedini pregovarači samostalno vode razgovore sa Rusima, što nije optimalno – poručio je Makron.

Ovim rečima francuski šef države je aludirao na američkog predsednika Donalda Trampa, koji odavno ponovo kontaktira s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, dok je EU potpuno isključena iz ovih pregovora oko završetka rata u Ukrajini.

