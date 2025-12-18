PRST U OKO KINI Stižu sistemi za udar na kopno: Amerika objavila da je odobrila najveću prodaju oružja Tajvanu ikada (VIDEO)

MINISTARSTVO rata SAD odobrilo je prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći američki paket oružja ikada za ostrvo, nakon sporazuma vrednog 330 miliona dolara u novembru za rezervne delove i delove za popravku aviona.

Sporazum uključuje osam odvojenih kupovina koje obuhvataju 82 raketna sistema HIMARS i 420 raketa ATACMS vrednih preko 4 milijarde dolara, protivtenkovske rakete, protivoklopne rakete, samoubilačke dronove, haubice, vojni softver i delove za drugu opremu, prema detaljima koje su objavile obe vlade i tajvansko ministarstvo odbrane.

Kina, koja samoupravno ostrvo smatra delom svoje teritorije, još uvek nije komentarisala sporazum, ali je više puta osudila kontinuiranu vojnu saradnju Vašingtona sa Tajvanom.



Ministarstvo odbrane ostrva saopštilo je da bi kupovine trebalo da pomognu Tajvanu da održi „dovoljne kapacitete samoodbrane“, dok SAD nastavljaju da mu pomažu u izgradnji „snažne moći odvraćanja“ i iskorišćavanju „prednosti asimetričnog ratovanja“, koje je opisalo kao „temelj za održavanje regionalnog mira i stabilnosti“.

Ministarstvo je saopštilo da je paket u fazi kongresnog obaveštenja, kada zakonodavci mogu da blokiraju ili izmene prodaju ako to žele.

U nizu odvojenih saopštenja u kojima se detaljno opisuje sporazum, Pentagon je rekao da bi predložena prodaja unapredila nacionalne, ekonomske i bezbednosne interese SAD podržavajući napore Tajvana da modernizuje svoje oružane snage i održi ono što je nazvao „kredibilnim odbrambenim kapacitetom“.

Pod pritiskom SAD, ostrvo je poslednjih godina povećalo vojne kupovine, a najnovija objava o prodaji oružja je druga pod američkim predsednikom Donaldom Trampom otkako se vratio na dužnost.

Zvanično, SAD podržavaju politiku jedne Kine, navodeći da je Tajvan, koji održava de fakto samoupravu od 1949. godine, ali nikada nije zvanično proglasio nezavisnost od Pekinga, sastavni deo zemlje.

Međutim, Vašington je održavao kontakt sa vlastima u Tajpeju, nastavio da snabdeva Tajvan oružjem i obećao da će vojno braniti ostrvo u slučaju sukoba sa kopnom.

Kina je više puta ponovila da je njen cilj „mirno ponovno ujedinjenje“ sa Tajvanom, ali je upozorila da Peking neće oklevati da upotrebi silu ukoliko Tajvan formalno proglasi nezavisnost.

