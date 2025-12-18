"SVE HITNIJE DA OBEZBEDIMO NOVA SREDSTVA" Zelenski: Ukrajina se suočava sa deficitom od 50 milijardi evra

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je novinarima u Briselu da ne zna kako će se danas završiti razgovori evropskih lidera o finansiranju Ukrajine, ali da je sve hitnije da Ukrajina obezbedi nova sredstva jer se suočava sa deficitom od 45 do 50 milijardi evra za narednu godinu.

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

On je upozorio da će Ukrajina biti primorana da smanji proizvodnju dronova ako do proleća ne dobije dodatna sredstva, prenosi Gardijan.

Zelenski je kazao da Ukrajina čini sve što može da okonča rat, ali da nema garancija da će taj proces uspeti, posebno imajući u vidu nedovoljno pomirljive izjave Kremlja.

On je rekao da Ukrajina mora da bude u poziciji da ostane snažna i da i dalje bude sposobna da se bori.

Zelenski je dodao da je imao dobar razgovor sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom i da razumeju međusobne stavove, ali da se Ukrajina, budući da je u ratu i dalje suočava sa još većim rizicima.

Na pitanje da precizira vreme, Zelenski je istakao da je Ukrajini potrebna odluka o korišćenju zamrznutih sredstava pre kraja godine.

- Ove godine - naglasio je on.

Predsednik Ukrajine je istakao da je sa moralnog stanovišta fer koristiti ruska sredstva protiv njihovih napada na suverenu zemlju.

On je priznao da postoje strahovi u vezi sa mogućim pravnim postupkom Rusije, ali i dodao da to nije tako zastrašujuće kao kada je Rusija na "vašim granicama".

Kada je reč o pristupanju EU, Zelenski je rekao da je važno da proces ne blokira nijedna od članica, ističući da članstvo u evropskom bloku treba posmatrati kao deo šireg okvira bezbednosnih garancija za Kijev.

On je dodao da je perspektiva pridruživanja EU "od najveće važnosti", kao i princip da članstvo ne sme da zavisi od dozvole ili podrške Rusije.

Na pitanje o mirovnim pregovorima pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država, on je rekao da postoji napredak u dijalogu sa američkom stranom, ali da izražava određene zabrinutosti u vezi sa oblastima u kojima se očekuje da će Rusija pružiti otpor onome o čemu se razgovara.

Zelenski je naveo da to uključuje prisustvo evropskih stabilizacionih snaga u Ukrajini i istakao važnost tog rešenja kako bi Kijev imao bezbednosne garancije i od SAD i od Evrope.

On je kazao da računa na veći pritisak SAD da se rat okonča, jer se plaši da Putin ne želi da ga zaustavi.

Zelenski je naveo i da je, ako SAD i predsednik Tramp izvrše veći pritisak na njega, osim samog posredovanja u pregovorima, moguće naterati Moskvu da se pokrene.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja