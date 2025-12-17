PUTIN NAJAVIO JOŠ ŽEŠĆI RAT, PA IZVREĐAO EVROPU: Zelenski u Briselu traži poslednju slamku spasa

POSLE dana i nedelja u kojima su pregovori dominirali raspravama o ratu u Ukrajini, došlo je do novog zaoštravanja odnosa.

Profimedia/Novosti ilustracija

Oštrija retorika stigla je iz Rusije, i to direktno od predsednika Vladimira Putina, koji je uvredio Evropu i evropske lidere. Kasno popodne oglasio se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je zatražio nove i konkretne poteze Evropske unije protiv Rusije.

Putin preti silom i najavljuje još žešći rat

Vladimir Putin je izjavio da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini diplomatskim ili vojnim putem i da je spremna silom da „oslobodi svoje istorijske teritorije“ ukoliko druga strana i njeni saveznici odbiju pregovore.

On je tvrdio da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cele linije fronta u Ukrajini i najavio proširenje takozvane tampon-zone. Prema njegovim rečima, ruske snage su tokom 2025. godine zauzele više od 300 naselja i spremne su da ubrzaju ofanzivu.

Govoreći na sednici kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, Putin je ocenio da je 2025. godina označila „značajnu prekretnicu“ u ratu i da ruska vojska ima potpunu stratešku inicijativu na celom frontu.

Naveo je da su ruske snage u stanju da ubrzaju napredovanje na strateški važnim pravcima i da „melju neprijatelja“, uključujući i elitne ukrajinske jedinice obučavane na Zapadu.

Hvali oružje i nove sisteme

Putin je govorio i o jačanju vojne moći Rusije, navodeći da je ratna mornarica tokom 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 površinskih i pomoćnih brodova.

Istakao je da su uspešno testirani krstareća raketa na nuklearni pogon „Burevestnik“ i podvodni nuklearni dron „Posejdon“, naglasivši da ti sistemi „već postoje“ i da će se dodatno unapređivati.

Dodao je da će nova raketa „Orešnik“ biti stavljena u borbenu gotovost do kraja godine, čime je poslao jasnu poruku o spremnosti Rusije za dalje zaoštravanje rata.

Uvrede na račun Evrope

Istovremeno je oštro napao evropske lidere, tvrdeći da se stanovništvo Evrope namerno indoktrinira strahom od rata sa Rusijom i da se podstiče histerija o navodnoj ruskoj pretnji.

Rekao je da Rusija ne želi rat sa Evropom, ali da je na njega spremna ukoliko ga Evropa želi. Posebno je kritikovao evropske vlade zbog, kako je rekao, priklanjanja politici prethodne američke administracije.

Foto AP

- Evropski prasići su se odmah uključili u posao prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od sloma naše zemlje, vratiti nešto izgubljeno u istorijskim periodima i osvetiti se - rekao je Putin.

Zaključio je da u Evropi, kako je naveo, više nema civilizacije, već samo „degradacija“.

Zelenski traži konkretne mere protiv Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je evropske saveznike Ukrajine da obezbede podršku Kijevu i pokažu Rusiji da je nastavak rata „besmislen“, uoči ključnog samita Evropske unije na kojem će se razgovarati o zamrznutoj ruskoj imovini.

- Ishod ovih sastanaka, ishod za Evropu, mora biti takav da Rusija oseti da će njena želja za nastavkom borbi sledeće godine biti besmislena, jer će Ukrajina imati podršku - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

On je pozvao evropske partnere da donesu odluku o korišćenju skoro 250 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine u Evropskoj uniji, od čega se najveći deo nalazi u belgijskom sistemu „Juroklir“, kako bi se podržao zajam Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

Vlade država EU su se prošle nedelje saglasile da ta sredstva ostanu zamrznuta na neodređeno vreme, umesto da se svakih šest meseci glasa o produženju tog statusa.

- Potrebno je da svi naši partneri imaju hrabrosti da vide istinu, priznaju je i postupe u skladu sa tim - rekao je Zelenski.

Dodao je da Rusija svojim postupcima jasno pokazuje nameru da nastavi borbe i naredne godine.

- Saveznici u Sjedinjenim Državama često govore da izgleda kao da Rusija želi da okonča rat. Ali Rusija šalje potpuno drugačiju retoriku i signale, uključujući i zvanična naređenja svojoj vojsci - poručio je Zelenski.