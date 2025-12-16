LONDON treba da prestane da prikazuje Rusiju kao neprijatelja Velike Britanije i Evrope, a tvrdnje o navodnoj pretnji iz Moskve su neosnovane, navodi se to u saopštenju Ambasade Ruske Federacije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto Royal Navy

-Pozivamo da se prestane sa prikazivanjem Rusije kao neprijatelja Velike Britanije i Evrope i sa zastrašivanjem sopstvenog stanovništva, saopštili su iz ambasade.

-Smatramo neophodnim da podsetimo na nekoliko očiglednih činjenica. Rusija nema planove, namere niti razloge da uđe u oružani sukob sa Ujedinjenim Kraljevstvom, čime lokalni mediji plaše svoju publiku. Sve insinuacije u žanru ‘hibridnih pretnji’ takođe su potpuno neosnovane, dodali su u diplomatskom predstavništvu.

-Sistematski crtaju sliku velike pretnje koju, navodno, Rusija predstavlja za Ujedinjeno Kraljevstvo. Plaše ‘sinove i kćeri nacije’ da treba da se pripremaju za borbu — očigledno protiv naše zemlje. Podsećaju na čitav spisak neosnovanih optužbi, nagomilanih poslednjih godina, naveli su u ambasadi.

Tamo su podsetili da se Rusiji poslednjih nedelja pripisuju „sajber-napadi na prodavnice Marks & Spencer, haos u nesposobnom upravljanju aerodromima, proučavanje podvodne infrastrukture, navodna paljenja i dezinformacije“, kao i „agresivne namere prema susedima i NATO-u“. Iza ovih izjava, kako ističu ruske diplomate, „slede pozivi na mobilizaciju države i društva i na još oštriju politiku“ prema Rusiji.

Ranije je načelnik štaba Oružanih snaga Velike Britanije Ričard Najton izjavio da, iako se verovatnoća „značajnog direktnog napada ili invazije“ Rusije na Ujedinjeno Kraljevstvo procenjuje na najviše 5%, celokupno britansko društvo, ne samo oružane snage, mora da se pripremi za potencijalni vojni sukob.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć