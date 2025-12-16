NEMOGUĆE je održati predsedničke izbore u Ukrajini u roku od 60 ili 90 dana kako je obećao Vladimir Zelenski, izjavio je Viktor Medvedčuk, bivši lider zabranjene ukrajinske stranke „Opoziciona platforma – Za život“, predsednik saveta pokreta „Druga Ukrajina“.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Zelenski cinično laže Trampa – nemoguće je održati izbore za 60 ili 90 dana, rekao je Medvedčuk u saopštenju objavljenom na veb-sajtu pokreta „Druga Ukrajina“.

Po njegovom mišljenju, da bi se u Ukrajini održali fer demokratski izbori, neophodno je ukinuti zabranu delovanja političkih stranaka, čime bi se građanima vratilo pravo na slobodu političkog delovanja, zaustaviti progon ukrajinskih građana iz političkih razloga, osigurati ostvarivanje izbornih prava građana zemlje koji žive van njenih granica, vratiti prava i slobode osobama kojima je režim Zelenskog nezakonito oduzeo ukrajinsko državljanstvo, a takođe i nastaviti rad zabranjenih nezavisnih medija.

Prema Medvedčuku, održavanje izbora ili referenduma bez sprovođenja navedenih mera će, u stvari, postati „legitimizacija“ režima Zelenskog i „izbori bez izbora“.

Početkom decembra, nakon izjave predsednika SAD Donalda Trampa o potrebi održavanja predsedničkih izbora u Ukrajini, Zelenski je rekao da je spreman da promeni zakon kako bi se oni održali, dodajući da je naložio Vrhovnoj radi da pripremi odgovarajući zakon, koji predviđa održavanje izbora u roku od 60 do 90 dana.

Ranije je šef Bele kuće izjavio da je došlo vreme za održavanje izbora u Ukrajini. Prema njegovim rečima, šef kijevskog režima koristi rat kako bi izbegao glasanje i ostao na vlasti.

Zelenski je ranije više puta govorio da ukrajinski zakon, navodno, ne dozvoljava održavanje izbora u Ukrajini tokom ratnog stanja uvedenog u februaru 2022. godine, a koje se produžava svaka tri meseca.

Njegov mandat istekao je 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, a kao razlog je navedeno ratno stanje i opšta mobilizacija. Zelenski je tada rekao da nije vreme za izbore. U februaru ove godine Tramp je nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i istakao da mu je rejting pao na 4 odsto.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć