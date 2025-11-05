Svet

SRUŠIO SE AVION NAKON POLETANJA: Bukti ogroman požar, izdata zabrana kretanja - Teška nesreća u Americi (VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2025. u 07:44

AVION kompanije UPS MD-11 srušio se u blizini međunarodnog aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu u Kentakiju ubrzo nakon poletanja, izazvavši ogroman požar na tlu. Najmanje sedam osoba je poginulo, a više njih je povređeno, saopštili su danas zvaničnici.

СРУШИО СЕ АВИОН НАКОН ПОЛЕТАЊА: Букти огроман пожар, издата забрана кретања - Тешка несрећа у Америци (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/@whatsrightsam

Guverner Kentakija Endi Bešir napisao je na društvenim mrežama da se očekuje porast broja žrtava.

Bukti ogroman požar, izdata zabrana kretanja

Snimci iz vazduha sa mesta nesreće prikazuju ogroman plamen i crni dim u blizini aerodroma u Kentakiju. Nesreća je izazvala "masivan požar" u blizini aerodroma, "koji je zahvatio nekoliko obližnjih zgrada", pišu mediji.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ogroman oblak dima koji se diže sa mesta gde je avion pao.

Policija je pozvala ljude da se "drže podalje" od mesta nesreće.

"Došlo je do incidenta u blizini aerodroma. Izdata je zabrana kretanja u skloništu za sve lokacije u krugu od 8 kilometara od aerodroma. Molimo vas da se držite podalje od tog područja do daljnjeg obaveštenja. Ovo je aktivno mesto požara sa vatrom i ruševinama. Držite se podalje", saopštila je policija.

Teretni avion 2976 kompanije UPS, koji se srušio ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Luisvilu, bio je na putu ka Honoluluu na Havajima, podaci su Flightradar24.

Prema izveštajima, najmanje 25.000 galona mlaznog goriva bilo je u avionu kada se srušio u blizini aerodroma u Luisvilu.

