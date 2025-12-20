"BABA JAGA" LEDI KRV U ŽILAMA RUSKOJ ARMIJI: Ukrajinci novom tehnologijom zadaju jezive muke neprijateljskim jedinicama (FOTO/VIDEO)

NA početku rata u Ukrajini, turski dron Bajraktar TB-2 bio je simbol ukrajinskog otpora, ali su tu ulogu kasnije preuzeli agilniji, manji dronovi koji su nanosili teške gubitke ruskim snagama.

Poslednjih meseci, međutim, frontom dominira nova pretnja za ruske snage – teški bombarderski dronovi, poznati pod nadimkom "Baba Jaga", koji tokom zime menjaju tok rata, piše Forbs.

Leteća veštica

U slovenskom folkloru, "Baba Jaga" je veštica koja leti i seje haos pod okriljem noći, što savršeno opisuje taktiku upotrebe ovih teških dronova, zbog čega su im ruski vojnici i dali taj nadimak. Klasa dronova "Baba Jaga" obuhvata nekoliko modela, uključujući Vampir, R18, Nemezis i Kažan, a svaki proizvodi druga kompanija.

Ovi dronovi obično imaju šest ili više rotora, mogu da nose teret do 15 kilograma i imaju domet do 20 kilometara. Najčešće nose minobacačke granate, kumulativne naboje i prenamenjene protivtenkovske mine, koje sa velikom preciznošću izbacuju na ruska vozila i položaje.

Pored velike nosivosti, ključna prednost ovih dronova je njihova sposobnost delovanja noću, zahvaljujući kombinaciji termalnih i optičkih kamera. Stalno se unapređuju, pa neki modeli sada nose i male infracrvene projektore kojima zaslepljuju ruske termalne kamere za otkrivanje dronova. Određene varijante integrišu i Starlink komunikaciju radi većeg dometa, iako to zahteva smanjenje nosivosti.

Ukrajinske kompanije započele su razvoj ovih teških bombardera odmah nakon početka rata, prilagođavajući postojeće poljoprivredne dronove borbenim dejstvima. Kompanija Skajfol razvila je model Vampir, koji je ušao u upotrebu 2023. godine, a ubrzo su je sledili i drugi proizvođači.

Ovi dronovi odigrali su važnu ulogu u zaustavljanju ruskih napada, naročito u Donjeckoj i Harkivskoj oblasti, a u poslednje vreme sve češće se koriste i u dnevnim operacijama, ponekad u rojevima od čak 30 letelica.

Sve intenzivniji napadi

Iako se koriste od 2023. godine, njihova upotreba je značajno porasla poslednjih meseci, što se poklapa sa obnovljenom ruskom ofanzivom. Ukrajinske snage svakodnevno objavljuju snimke napada dronovima "Baba Jaga", a njihova primena postala je toliko rasprostranjena da vojnicima nedostaje baterija, zbog čega se putem društvenih mreža organizuju akcije za njihovu nabavku.

Video-snimci sa ratišta svedoče o njihovoj efikasnosti duž cele linije fronta. Tako su 16. decembra rojevi dronova Vampir na harkivskom pravcu uništili mrežu ruskih bunkera.

Nekoliko dana ranije, u blizini Kostjantinivke i Predtečine, napali su ruske snage u utvrđenim zgradama i pogodili kamion sa pešadijom. Snimci od 8. decembra prikazuju napade na skriveni tenk i skloništa u pravcu Kurska, dok je 5. decembra kod Pokrovska jedan ruski vojnik bio primoran da se preda nakon napada dronom "Baba Jaga".

I ruski izvori potvrđuju pojačanu aktivnost, redovno izveštavajući o presretanju ovih dronova. Između 1. i 11. decembra zabeleženo je više obaranja u Harkivskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruski kanali ove akcije prikazuju kao taktičke uspehe, svesni ključne uloge koju "Baba Jaga" ima u ukrajinskoj odbrani.

Prema ukrajinskim izvorima, Ukrajinci su upravo dronovima tipa "Baba Jaga" juče napali i prvi ruski tanker u Mediteranu.

