DIREKTOR ZAPOROŠKE NUKLEARNE ELEKTRANE UPOZORIO: Granatiranje bi imalo posledice slične Černobilju
DIREKTOR Zaporoške nuklearne elektrane Jurij Černičuk upozorio je da bi granatiranje Zaporoške nuklearne elektrane koje bi sprovele ukrajinske oružane snage moglo dovesti do posledica uporedivih sa tragedijom u Černobilju.
"Dogodile su se dve ozbiljne nesreće u istoriji nuklearne energetike: 1986. godine u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani i 2011. godine u Fukušimi. Ako se dovoljno potrudimo, u najgorem slučaju, mogli bismo dovesti do sličnih posledica", rekao je Černičuk, prenosi RIA Novosti.
Direktorka komunikacija Zaporoške nuklearne elektrane Jevgenija Jašina rekla je u novembru da ukrajinske oružane snage nisu smanjile intenzitet granatiranja u području oko elektrane i da se granatiranje nastavlja gotovo svakodnevno, podseća RIA Novosti i dodaje da ukrajinske oružane snage redovno granatiraju grad Energodar i područje Zaporoške nuklearne elektrane.
Kako se navodi, objekti elektrane su više puta oštećeni napadima dronovima.
Inače, Zaporoška nuklearna elektrana je najveća nuklearna elektranu u Evropi, sa šest jedinica snage jednog gigavata.
Proizvodnja u jedinicama je obustavljena u septembru 2022. godine, a od aprila 2024. godine nalaze se u režimu hladnog zaustavljanja.
Preporučujemo
VAŽNO UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU
20. 12. 2025. u 15:41
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)