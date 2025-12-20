DIREKTOR Zaporoške nuklearne elektrane Jurij Černičuk upozorio je da bi granatiranje Zaporoške nuklearne elektrane koje bi sprovele ukrajinske oružane snage moglo dovesti do posledica uporedivih sa tragedijom u Černobilju.

Foto: Printskrin

"Dogodile su se dve ozbiljne nesreće u istoriji nuklearne energetike: 1986. godine u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani i 2011. godine u Fukušimi. Ako se dovoljno potrudimo, u najgorem slučaju, mogli bismo dovesti do sličnih posledica", rekao je Černičuk, prenosi RIA Novosti.

Direktorka komunikacija Zaporoške nuklearne elektrane Jevgenija Jašina rekla je u novembru da ukrajinske oružane snage nisu smanjile intenzitet granatiranja u području oko elektrane i da se granatiranje nastavlja gotovo svakodnevno, podseća RIA Novosti i dodaje da ukrajinske oružane snage redovno granatiraju grad Energodar i područje Zaporoške nuklearne elektrane.

Kako se navodi, objekti elektrane su više puta oštećeni napadima dronovima.

Inače, Zaporoška nuklearna elektrana je najveća nuklearna elektranu u Evropi, sa šest jedinica snage jednog gigavata.

Proizvodnja u jedinicama je obustavljena u septembru 2022. godine, a od aprila 2024. godine nalaze se u režimu hladnog zaustavljanja.