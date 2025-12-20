DOGOVOR POSTIGNUT: Evo šta će proizvoditi zajedno Ukrajina i Portugal, oglasio se Zelenski

DANAS su u Kijevu Ukrajina i Portugal potpisali izjavu o uspostavljanju partnerstva za proizvodnju pomorskih dronova.

Prema Ukrinformu, predsednik Volodimir Zelenski je ovo izjavio tokom zajedničkog brifinga sa portugalskim premijerom Luisom Montenegrom.

- Danas su Ukrajina i Portugal izdali zajedničku izjavu o uspostavljanju partnerstva za proizvodnju pomorskih dronova. Potpisali smo je zajedno sa premijerom Portugala, koji danas boravi u prvoj poseti Ukrajini. Ovo je jedno od najperspektivnijih područja naših odbrambenih napora u ovom trenutku. Važno je postići rezultate - rekao je Zelenski.

Dodao je da je neophodno da svi delovi Evrope imaju dovoljne kapacitete za suprotstavljanje bilo kakvim pretnjama i da su moderni dronovi pravo oruđe odbrane.

On je na Iksu napisao da su dokazali da ukrajinska bespilotna površinska plovila (USV) "savršeno funkcionišu protiv ruskih ratnih brodova i podmornica".

- Sada će pomoći Portugalu da brani Evropu sa mora. Naša namenska industrija će učiniti Evropu snažnom ponovo - napisao je na Iksu.

