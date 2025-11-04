UKRAJINSKI DRONOVI POGODILI RUSKE SISTEME S-400 NA KRIMU: GUR tvrdi da su uništene ključne radarske stanice, rusi demantuju (VIDEO)

PREMA informacijama koje je objavio i ruski vojni analitičar Kiril Fedorov, ukrajinske oružane snage izvele su noću 2. novembra koordinisani napad dronovima kamikazama na komponente ruskih protivvazdušnih raketnih sistema na Krimu.

Kako je naveo na svom Telegram kanalu, meta su bili elementi PVO sistema dugog dometa, uključujući radarske stanice i lansirne jedinice kompleksa S-300 i S-400.

-Neprijatelj ponovo objavljuje snimak napada dronova kamikaza na komponente protivvazdušne odbrane Starlinka na Krimu. Navodno se ovaj napad dogodio u noći 1. na 2. novembar. Za razliku od većine prethodnih snimaka, ovaj je mnogo uverljiviji. Dronovi više ne lete samo iznad teritorije, već pogađaju konkretne ciljeve, a prikazan je i snimak objektivne kontrole. Zabeleženo je uništenje dva sistema S-300/400, kao i udari na dve radarske stanice, napisao je Fedorov.

Analitičar je naglasio potrebu za dodatnim jačanjem zaštite sistema dugog dometa i integracijom pokretnih jedinica kratkog dometa koje bi mogle da presreću male bespilotne letelice.

-Ovo je dodatna potvrda potrebe da se sprovedu mere zaštite sistema dugog dometa, kao i dostupnosti sredstava sposobnih da obore dronove, dodao je Fedorov.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je te noći uništena samo jedna bespilotna letelica iznad Krima, ali njegove tvrdnje nisu dobile nezavisnu potvrdu. Iako snimak koji je Fedorov objavio ne otkriva precizne posledice udara, satelitske analize i vizuelni materijal potvrđuju da su se eksplozije dogodile u području poluostrva Saki i kod Džankoja, gde se nalaze položaji ruskih radarskih sistema.

Prema izveštaju ukrajinskog obaveštajnog direktorata (GUR), objavljenom 2. novembra, ukrajinske specijalne jedinice su pogodile više ruskih sistema protivvazdušne odbrane na Krimu, uključujući radarske komplekse i elemente sistema S-400. U saopštenju se navodi da je operacija izvedena dronovima kamikazama domaće proizvodnje i da je cilj bio „neutralisanje ključnih komponenti radarske mreže koja kontroliše jug Ukrajine i Crno more“.

Isti izvor tvrdi da je pogođen i jedan komandni punkt povezan sa sistemima dugog dometa. Ukrajinski mediji navode da je GUR „zadalo nove udare po sistemima PVO okupacionih snaga u Krimu“ i da su pogođeni sistemi S-400 „Triumf“ i nekoliko radarskih stanica.

Ruska strana, s druge strane, tvrdi da je tokom noći između 1. i 2. novembra oboreno čak 164 ukrajinskih dronova, od kojih većina iznad Krasnodarskog kraja, Krima, kao i Brjanske oblasti. Međutim, analitičari procenjuju da su mnogi od tih brojeva propagandno uvećani i da deo dronova nije bio oboren već je pogodio svoje mete, što potvrđuju i vizuelni podaci sa terena.

Ovaj napad deo je šire ukrajinske kampanje koja ima za cilj da oslabi rusku protivvazdušnu mrežu na Krimu, otvarajući prostor za kasnije udare. Prethodno su jedinice ukrajinskih specijalnih snaga (SSO) izvele napad na PVO sistem S-400 „Triumf“ 23. septembra, dok su početkom oktobra pogodile deo infrastrukture PVO kod Jevpatorije.

Ako se potvrdi da su sistemi S-400 zaista oštećeni ili uništeni, to bi predstavljalo jedan od značajnijih ukrajinskih uspeha Kijeva, s obzirom na to da ovaj sistem čini osnovu ruske vazdušne odbrane na jugu.

Za sada, međutim, rusko Ministarstvo odbrane nije priznalo nikakav gubitak, dok ukrajinski izvori nastavljaju da objavljuju snimke i tvrdnje o preciznim udarima. Analitičari upozoravaju da se intenzitet ovakvih napada verovatno neće smanjiti, već će predstavljati uvertiru u novu fazu rata dronovima u zoni Crnog mora.

