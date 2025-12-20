Svet

BIL KLINTON SA NEPOZNATIM ŽENAMA U BAZENU: Objavljene nove fotografije iz Epstajnovih dokumenata (FOTO)

20. 12. 2025. u 10:27

MINISTARSTVO pravde SAD danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Među njima su i brojne fotografije na kojima su slavne ličnosti. Među njima je i bivši predsednik SAD Bil Klinton.

Foto: Profimedia

Fotografije Klintona sa misterioznom ženom uključene u novoobjavljene Epstajnove fajlove. Kako se može videti na dve fotografije, bivši predsednik Sjedinjenih Država nalazi se na dve fotografije na kojima je u bazenu s nepoznatim ženama.

Takođe, Klinton je uslikan i sa takođe nepoznatom ženom koja mu je sedela u krilu.

Bivši predsednik Bil Klinton fotografisan je na odmoru sa sada pokojnim pedofilom Džefrijem Epstajnom, njegovom sada osuđenom saučesnicom Gislajn Maksvel i neidentifikovanom ženom na fotografijama koje je upravo objavilo Ministarstvo pravde.

Zamenik državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš izjavio je da će Ministarstvo pravde danas objaviti "stotine hiljada dokumenata" iz istražnih spisa o pokojnom američkom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, ali da sledi objavljivanje još stotine hiljada u narednim nedeljama.

- Očekujem da ćemo danas objaviti stotine hiljada dokumenata, koji će biti u različitim formatima - fotografije i drugi materijali vezani za sve istrage u kojima je Epstajn bio predmet - rekao je Blanš za Foks Njuz.

Kako je istakao, u narednim nedeljama biće objavljeno još dokumenata.

- Dakle, danas stotine hiljada, a u narednim nedeljama očekujem još stotine hiljada - istakao je Blanš.

