BIL KLINTON SA NEPOZNATIM ŽENAMA U BAZENU: Objavljene nove fotografije iz Epstajnovih dokumenata (FOTO)
MINISTARSTVO pravde SAD danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Među njima su i brojne fotografije na kojima su slavne ličnosti. Među njima je i bivši predsednik SAD Bil Klinton.
Fotografije Klintona sa misterioznom ženom uključene u novoobjavljene Epstajnove fajlove. Kako se može videti na dve fotografije, bivši predsednik Sjedinjenih Država nalazi se na dve fotografije na kojima je u bazenu s nepoznatim ženama.
Takođe, Klinton je uslikan i sa takođe nepoznatom ženom koja mu je sedela u krilu.
Bivši predsednik Bil Klinton fotografisan je na odmoru sa sada pokojnim pedofilom Džefrijem Epstajnom, njegovom sada osuđenom saučesnicom Gislajn Maksvel i neidentifikovanom ženom na fotografijama koje je upravo objavilo Ministarstvo pravde.
Zamenik državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš izjavio je da će Ministarstvo pravde danas objaviti "stotine hiljada dokumenata" iz istražnih spisa o pokojnom američkom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, ali da sledi objavljivanje još stotine hiljada u narednim nedeljama.
- Očekujem da ćemo danas objaviti stotine hiljada dokumenata, koji će biti u različitim formatima - fotografije i drugi materijali vezani za sve istrage u kojima je Epstajn bio predmet - rekao je Blanš za Foks Njuz.
Kako je istakao, u narednim nedeljama biće objavljeno još dokumenata.
- Dakle, danas stotine hiljada, a u narednim nedeljama očekujem još stotine hiljada - istakao je Blanš.
Preporučujemo
RUSIJA RASKIDA VOJNE SPORAZUME SA NIZOM ZEMALjA: Među njima i Hrvatska
20. 12. 2025. u 11:32
PUCNjAVA ISPRED UGOSTITELjSKOG OBJEKTA: Policija odvah izašla na teren
20. 12. 2025. u 11:19
BROJ ŽRTAVA PORASTAO NA 161: Požar u Hongkongu zahvatio sedam solitera (FOTO/VIDEO)
20. 12. 2025. u 09:28
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)