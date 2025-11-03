ZAPADNE zemlje moraju da se okanu svojih maštarija o pobedi Ukrajine u sukobu sa Rusijom, objavio je „Ameriken konzervativ“.

Foto Tanjug/MoD Rusije

-Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a moraju da prihvate realnost, ma koliko ona bila neprijatna: ako se rat nastavi, Moskva će na kraju pobediti. Alternativa je rizik od trećeg svetskog rata, ističe se u članku.

U članku se ističe da američko rukovodstvo i američki narod moraju prihvatiti realizam i uzdržanost u vođenju razumne politike interakcije sa svetom kakav on jeste.

-Ove promene moraju se dogoditi odmah u odnosima i sa Rusijom i sa Severnom Korejom, pre nego što se američko magično razmišljanje pretvori u noćnu moru za ceo svet, piše „Ameriken konzervativ“.

U ponedeljak je predsednik SAD Donald Tramp ponovio svoje uverenje u svoju sposobnost da okonča sukob u Ukrajini. Takođe je napomenuo da je sukob u Ukrajini rat bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena. Prema rečima američkog lidera, njegovo strpljenje sa tempom ukrajinskog rešenja nije dostiglo „poslednju kap“ i neće se iscrpeti.

Kremlj je ranije izjavio da je sukob previše složen da bi se rešio preko noći.

(sputnikportal.rs)

