AMERIČKI MEDIJI: Svetu preti noćna mora, ako se Zapad ne okane maštarija o ukrajinskom sukobu
ZAPADNE zemlje moraju da se okanu svojih maštarija o pobedi Ukrajine u sukobu sa Rusijom, objavio je „Ameriken konzervativ“.
-Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a moraju da prihvate realnost, ma koliko ona bila neprijatna: ako se rat nastavi, Moskva će na kraju pobediti. Alternativa je rizik od trećeg svetskog rata, ističe se u članku.
U članku se ističe da američko rukovodstvo i američki narod moraju prihvatiti realizam i uzdržanost u vođenju razumne politike interakcije sa svetom kakav on jeste.
-Ove promene moraju se dogoditi odmah u odnosima i sa Rusijom i sa Severnom Korejom, pre nego što se američko magično razmišljanje pretvori u noćnu moru za ceo svet, piše „Ameriken konzervativ“.
U ponedeljak je predsednik SAD Donald Tramp ponovio svoje uverenje u svoju sposobnost da okonča sukob u Ukrajini. Takođe je napomenuo da je sukob u Ukrajini rat bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena. Prema rečima američkog lidera, njegovo strpljenje sa tempom ukrajinskog rešenja nije dostiglo „poslednju kap“ i neće se iscrpeti.
Kremlj je ranije izjavio da je sukob previše složen da bi se rešio preko noći.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)