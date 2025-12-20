GRUHONJIĆ PREKO MILOVIH MEDIJA UDARIO NA ORBANA I VUČIĆA: Smeta mu podrška Srbiji, dok Crnu Goru veliča
DINKO Gruhonjić progovorio je za Milove medije u Crnoj Gori i udario na Viktora Orbana jer podržava Srbiju. On je napao predsednika Vučića i optužio našu zemlju da "stoji na evropskom putu Crne Gore".
- Ne iznenađuje me podrška Orbana. To je zapravo solidarnost autoritaraca a ne saradnja država. Orban zapravo pokazuje da je moguće biti u EU a razgrađivati demokratiju iznutra. I to je sve što Orban radi već godinama.
- A za samog Vučića to je potencijalno idealan scenario, da se zadrži evropski novac a da se ukinu evropske vrednosti.
- Kao što znamo u Crnok Gori imate sasvim dovoljno kvislinga i možete očekivati u narednom periodu i razne druge pokušaje institucionalnog urušavanja Crne Gore. Sa krajnjim ciljem da vaša zemlja ne uđe u EU. Ali to će kao i sve što ima veze sa tim iracionalnim idejama, hegemonistikim, takozvanog Srpskog sveta sada nekada Velike Srbije, se završiti jednim kompletnim fijaskom. I Crna Gora će biti sledeća članica EU - rekao je Gruhonjić.
