Politika

GRUHONJIĆ PREKO MILOVIH MEDIJA UDARIO NA ORBANA I VUČIĆA: Smeta mu podrška Srbiji, dok Crnu Goru veliča

V.N.

20. 12. 2025. u 11:56

DINKO Gruhonjić progovorio je za Milove medije u Crnoj Gori i udario na Viktora Orbana jer podržava Srbiju. On je napao predsednika Vučića i optužio našu zemlju da "stoji na evropskom putu Crne Gore".

ГРУХОЊИЋ ПРЕКО МИЛОВИХ МЕДИЈА УДАРИО НА ОРБАНА И ВУЧИЋА: Смета му подршка Србији, док Црну Гору велича

Foto: Printscreen/

- Ne iznenađuje me podrška Orbana. To je zapravo solidarnost autoritaraca a  ne saradnja država. Orban zapravo pokazuje da je moguće biti u EU a razgrađivati demokratiju iznutra. I to je sve što Orban radi već godinama.

- A za samog Vučića to je potencijalno idealan scenario, da se zadrži evropski novac a da se ukinu evropske vrednosti.

- Kao što znamo u Crnok Gori imate sasvim dovoljno kvislinga i možete očekivati u narednom periodu i razne druge pokušaje institucionalnog urušavanja Crne Gore. Sa krajnjim ciljem da vaša zemlja ne uđe u EU. Ali to će kao i sve što ima veze sa tim iracionalnim idejama, hegemonistikim, takozvanog Srpskog sveta sada nekada Velike Srbije, se završiti jednim kompletnim fijaskom. I Crna Gora će biti sledeća članica EU - rekao je Gruhonjić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Što gore to bolje
Politika

0 8

Što gore to bolje

Uspeli su blokaderi da ostvare za njih veliku pobedu. Normalno da je i da bi bila svaka njihova pobeda velika šteta za Srbiju. Ni ovu prvu pobedu, koju sa radošću proslavljaju preko svih društvenih mreža, ne bi ostvarili bez pomoći odmetnutog i potkupljenog dela pravosuđa i tužilaštva.

20. 12. 2025. u 13:20

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču Vučić je kriv, Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!
Politika

0 18

PALE MASKE, SAD JE SVE JASNO: Dok viču "Vučić je kriv", Milojko i Evropa sad milionima pune džepove porodici Mila Đukanovića!

DOK se javni prostor danima zatrpava optužbama na račun Aleksandra Vučića – od evropskih blokada do regionalnih kriza – ispod tog zaglušujućeg šuma prolazi gotovo neprimiećen jedan podatak koji zaslužuje ozbiljnu pažnju: Vlada Crne Gore i premijer Milojko Spajić posluju sa bankom u većinskom vlasništvu Ace Đukanovića, brata Mila Đukanovića.

20. 12. 2025. u 13:12

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu