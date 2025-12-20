"MISLIM DA SAM VRLO NEUROTIČAN" Tramp šokirao govorom, spominjao i donji veš supruge Melanije

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp boravio je u Severnoj Karolini, gde je održao govor o ekonomiji, ali i o ličnim temama, uključujući način na koji njegova supruga Melanija organizuje fioku za donji veš, izbor nameštaja i sopstvene "neuroze".

U jednom delu obraćanja, Tramp je pomenuo pretres njegove rezidencije Mar-a-Lago iz 2022. godine, navodeći da su agenti Ef-Bi-Aj-a pretraživali lične stvari njegove supruge uključujući i fioku s njenim donjim vešom, piše Si-En-En. On je dodao da mu se supruga osećala povređeno dok su Ef-Bi-Aj-ovi agenti pretresali njen "besprekorno složen veš".

- Mislim da ga pegla peglom na paru - rekao je Tramp.

Govorio je i o estetskim detaljima, poput naslona stolica i kvaliteta konca na šeširima, kao i o svom odnosu prema fizičkom izgledu i ličnom ukusu. Takođe se osvrnuo i na ranije političke sukobe, uključujući pobedu nad bivšom kandidatkinjom za predsednika Hilari Klinton na izborima 2016. godine, kao i na aktuelne nesuglasice sa pojedinim članovima Republikanske stranke i medijima.

Pomenuo je i pravosudne postupke koji su protiv njega. Tek u delu govora Tramp se vratio ekonomskoj temi, ističući najnovije podatke o padu inflacije i ponavljajući najavu o snižavanju cena pojedinih lekova. Porast nezaposlenosti predstavio je kao posledicu otpuštanja državnih službenika, što je ocenio kao pozitivan ishod.

Iza njega su bile istaknute poruke "Niže cene" i "Veće plate". Govoreći o zdravlju, Tramp je naveo da se oseća isto kao pre nekoliko decenija i da je uspešno prošao kognitivne testove, dodajući da bi javnost bila obaveštena ukoliko bi se njegovo stanje pogoršalo.

Ocenio je sebe kao vrlo neurotičnog, ali tvrdi da je reč o kontrolisanoj neurozi.

- Mislim da sam vrlo neurotičan. Uvek kažem da su kontrolisane neuroze dobre. Biti neurotičan nije dobro, ali ako je kontrolisano, onda je u redu. Daju ti neku energiju - tvrdi Tramp.

Skup u Roki Mauntu trajao je oko 90 minuta i bio je deo nastojanja Bele kuće da ponovo usmeri pažnju javnosti na ekonomske rezultate administracije uoči narednih "političkih izazova", piše Si-En-En.

