PIJAN DIVLJAO PO PUTU: Priveden vozač BMW X5
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su zaustavili pedesetpetogodišnjeg Lj. J. koji se sinoć, oko 23 časa u Zemunu, upravljajući vozilom „BMW X5“ kretao brzinom od 159,6 kilometara na čas, na delu motoputa gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.
Alkotestiranjem je utvrđeno da je zaustavljeni vozač upravljao vozilom sa 1,31 promila alkohola u organizmu, a pored toga, nije imao da pokaže na uvid vozačku dozvolu.
Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine i vožnje u stanju teške alkoholisanosti. Takođe, sačinjen mu je prekršajni nalog zbog nenošenja vozačke dozvole.
