PIJAN DIVLJAO PO PUTU: Priveden vozač BMW X5

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 19:29

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su zaustavili pedesetpetogodišnjeg Lj. J. koji se sinoć, oko 23 časa u Zemunu, upravljajući vozilom „BMW X5“ kretao brzinom od 159,6 kilometara na čas, na delu motoputa gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.

ПИЈАН ДИВЉАО ПО ПУТУ: Приведен возач BMW X5

Foto I. Mitić

Alkotestiranjem je utvrđeno da je zaustavljeni vozač upravljao vozilom sa 1,31 promila alkohola u organizmu, a pored toga, nije imao da pokaže na uvid vozačku dozvolu.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine i vožnje u stanju teške alkoholisanosti. Takođe, sačinjen mu je prekršajni nalog zbog nenošenja vozačke dozvole.

Fudbal
