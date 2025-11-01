ZAPAD nema nekakve sumnje da je raketa „burevesnik“ stvarna, oni su veoma zabrinuti zbog toga kakvo bi drugo oružje Rusija mogla da demonstrira, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, tokom diskusije na međunarodnom naučno-turističkom forumu „Otkrijte atom“.

Foto:

-Oni (predstavnici drugih zapadnih zemalja) su poverovali (da burevesnik stvarno postoji). Sada čujemo povratne informacije. Oni ne ćute. Doživljavaju blagu radost, koja se graniči sa ushićenjem. Veoma se plaše šta ćemo im sledeće pokazati, pa hajde da produžimo zadovoljstvo, rekla je Zaharova.

Komentarišući navodno odobrenje Pentagona povodom isporuka raketa „tomahavk“ Ukrajini, portparol je prokomentarisala da isporuke oružja Ukrajini očigledno ne doprinose rešavanju sukoba niti ispunjavanju predizbornih obećanja aktuelnog američkog rukovodstva.

Zapad sponzor terorizma

Prema njenim rečima, Zapad, koji je nekada proklamovao borbu protiv terorizma, sada je i sam postao sponzor terorističkog kijevskog režima.

-Jedna od najupečatljivijih manifestacija terorizma je upotreba sile i oružja za napad na civile. Pogledajte šta se sada dešava: zapadnim novcem stvorena je međunarodna razgranata struktura nazvana kijevski režim, istakla je ona.

Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga - završena su testiranja rakete „burevesnik".

Putin je ranije istakao da bi tehnologija „burevesnika“ mogla da se primeni u nacionalnoj ekonomiji, za obezbeđivanje energije na Arktiku, kao i za ruski lunarni program.

Šef ruske države je nakon toga takođe saopštio da je Moskva sprovela uspešno testiranje podvodnog drona - torpeda "posejdon" sa nuklearnim pogonom, čija snaga premašuje snagu interkontinentalne rakete "sarmat" i koji nema premca u svetu.

Si-En-En je prethodno, pozivajući se na izvore u SAD i Evropi, izvestio da je Pentagon dao Beloj kući dozvolu za isporuku krstarećih raketa dugog dometa „tomahavk“ Ukrajini, jer je vojno odeljenje smatralo da to neće ići na štetu američkih zaliha oružja. Prema objavi, konačna politička odluka o transferu raketa sada je na predsedniku SAD.

„Evronjuz“ je ranije objavio da bi Evropska unija, ako do kraja ove godine ne donese odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, mogla, kao prelazno rešenje, da odobri šestomesečni zajam Kijevu i nastavi razgovore o pitanju imovine.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć