BLISKI SUSRET NA NEBU IZNAD BALTIKA: Poljska presrela ruski avion po treći put ove nedelje
POLjSKA je u petak saopštila da su njeni avioni presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora po treći put ove nedelje.
Letelica nije narušila poljski vazdušni prostor, saopštila je Operativna komanda Poljske vojske, ali kao i u prethodnim incidentima, nije imala podnet plan leta i njeni transponderi su bili isključeni.
-Ovo je već treća takva situacija ove nedelje, što potvrđuje sve veću aktivnost ruske avijacije u baltičkom regionu, saopštila je vojska.
Zemlje na istočnom krilu NATO-a su u stanju visoke pripravnosti zbog potencijalnih upada u vazdušni prostor od septembra kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.
(Rojters)
