BLISKI SUSRET NA NEBU IZNAD BALTIKA: Poljska presrela ruski avion po treći put ove nedelje

Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 19:11

POLjSKA je u petak saopštila da su njeni avioni presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora po treći put ove nedelje.

БЛИСКИ СУСРЕТ НА НЕБУ ИЗНАД БАЛТИКА: Пољска пресрела руски авион по трећи пут ове недеље

Foto Rosoboronexport www.roe.ru

Letelica nije narušila poljski vazdušni prostor, saopštila je Operativna komanda Poljske vojske, ali kao i u prethodnim incidentima, nije imala podnet plan leta i njeni transponderi su bili isključeni.

-Ovo je već treća takva situacija ove nedelje, što potvrđuje sve veću aktivnost ruske avijacije u baltičkom regionu, saopštila je vojska.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a su u stanju visoke pripravnosti zbog potencijalnih upada u vazdušni prostor od septembra kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

(Rojters)

