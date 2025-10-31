"OZBILJNA PRETNJA MIRU": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

IRANje danas osudio i nazvao "neodgovornom" izjavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o nastavku nuklearnih testiranja.

- Najava nastavka nuklearnih testova je regresivna i neodgovorna mera koja predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. Svet mora da se ujedini kako bi Sjedinjene Američke Države pozvao na odgovornost za normalizaciju širenja ovog gnusnog oružja - napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rano jutros u objavi na platformi Iks.

Neposredno pre svog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, Tramp je naložio američkom Ministarstvu odbrane da "počne sa testiranjem" američkog nuklearnog oružja, posle pauze od tri decenije, nakon što ga je njegov ruski kolega Vladimir Putin "izazvao" testiranjem podvodnog drona sposobnog za nošenje nuklearnog oružja.

- Zbog programa testiranja koje sprovode druge zemlje, zatražio sam od Ministarstva rata da počne sa testiranjem našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi. Ovaj proces će početi odmah - naveo je Tramp juče na društvenoj mreži Truth Social.

