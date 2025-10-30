TRAŽE UKIDANJE DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA: Demohrišćanske stranke u Nemačkoj smatra da je nužna reforma
DEMOHRIŠĆANSKE stranke u Nemačkoj traže reformu zakona o državljanstvu i ograničenje dvojnog državljanstva, uz pozive da se oduzmu pasoši onima koji ugrožavaju ustavne vrednosti Nemačke.
-Moramo kao zemlja da se zapitamo da li još želimo uopšte dvostruko državljanstvo i da li još možemo da ga priuštimo, rekao je za Bild poslanik Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u Bundestagu Štefan Majer.
On je istakao da je "neophodna" temeljna reforma zakona o državljanstvu.
-Ne može da bude da ljudima poklanjamo privilegiju državljanstva, a oni kasnije gaze i naše vrednosti i nas, naglasio je Majer.
Poslanica CDU Kornel Babendererde rekla je da bi dvojno državljanstvo trebalo da bude izuzetak, a ne pravilo.
U 2024. godini oko 292.000 ljudi je dobilo nemačko državljanstvo - 46 odsto više nego prethodne godine. Od oko 200.000 ljudi koji su dobili državljanstvo 2023. godine, više od 80 odsto zadržalo je svoj prethodni pasoš, što znači da sada imaju dvojno državljanstvo.
(rt.rs)
