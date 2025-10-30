Svet

TRAŽE UKIDANJE DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA: Demohrišćanske stranke u Nemačkoj smatra da je nužna reforma

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 19:11

DEMOHRIŠĆANSKE stranke u Nemačkoj traže reformu zakona o državljanstvu i ograničenje dvojnog državljanstva, uz pozive da se oduzmu pasoši onima koji ugrožavaju ustavne vrednosti Nemačke.

ТРАЖЕ УКИДАЊЕ ДВОЈНОГ ДРЖАВЉАНСТВА: Демохришћанске странке у Немачкој сматра да је нужна реформа

Foto: Profimedia

-Moramo kao zemlja da se zapitamo da li još želimo uopšte dvostruko državljanstvo i da li još možemo da ga priuštimo, rekao je za Bild poslanik Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u Bundestagu Štefan Majer.

On je istakao da je "neophodna" temeljna reforma zakona o državljanstvu.

-Ne može da bude da ljudima poklanjamo privilegiju državljanstva, a oni kasnije gaze i naše vrednosti i nas, naglasio je Majer.

Poslanica CDU Kornel Babendererde rekla je da bi dvojno državljanstvo trebalo da bude izuzetak, a ne pravilo.

U 2024. godini oko 292.000 ljudi je dobilo nemačko državljanstvo - 46 odsto više nego prethodne godine. Od oko 200.000 ljudi koji su dobili državljanstvo 2023. godine, više od 80 odsto zadržalo je svoj prethodni pasoš, što znači da sada imaju dvojno državljanstvo.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava
Svet

0 0

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava

TAJNI izveštaj američkog vladinog nadzornog tela pokazao je da su izraelske vojne jedinice u Pojasu Gaze počinile nekoliko stotina mogućih kršenja ljudskih prava, što je suprotno američkim zakonima koji zabranju pomoć stranim jedinicama optuženim za takva dela, navode danas dvojica američkih zvaničnika koji su detalje izveštaja preneli listu Vašington post (WP).

30. 10. 2025. u 23:33

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja