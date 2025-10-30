RUSKI DRON UDARA U PUMPU: Eksplozija u Sumiju - četiri osobe povređene (VIDEO)
RUSI su izveli napad dronom dugog dometa "Italmas", pogodivši benzinsku pumpu, naveo je gradonačelnik Sumija Artem Kobzar.
U napadu ruskog drona na severni ukrajinski grad Sumi povređeno je najmanje četiri osobe, uključujući i menadžera lokalne televizijske stanice, saopštile su danas lokalne vlasti.
Rusi su izveli napad dronom dugog dometa "Italmas", pogodivši benzinsku pumpu, napisao je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.
- Spasioci su bili na licu mesta, ispitali su područje, demontirali oštećene objekte i obezbeđivali protivpožarnu bezbednost - saopštila je Služba za vanredne situacije Sumija.
Četiri civila su povređena, uključujući i šefa Sumskog kanala, Maksima Tkačova.
Prema podacima Instituta za masovne informacije (IMI), u vreme napada, Tkačov je već napunio gorivo u svoj automobil.
- Maksim Tkačov je trenutno u bolnici sa prolaznim ranama na nogama. Takođe ima potres mozga - rekao je IMI.
(KyivIndependent)
