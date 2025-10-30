Svet

RUSKI DRON UDARA U PUMPU: Eksplozija u Sumiju - četiri osobe povređene (VIDEO)

30. 10. 2025. u 18:22

RUSI su izveli napad dronom dugog dometa "Italmas", pogodivši benzinsku pumpu, naveo je gradonačelnik Sumija Artem Kobzar.

РУСКИ ДРОН УДАРА У ПУМПУ: Експлозија у Сумију - четири особе повређене (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

U napadu ruskog drona na severni ukrajinski grad Sumi povređeno je najmanje četiri osobe, uključujući i menadžera lokalne televizijske stanice, saopštile su danas lokalne vlasti.

Rusi su izveli napad dronom dugog dometa "Italmas", pogodivši benzinsku pumpu, napisao je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.

- Spasioci su bili na licu mesta, ispitali su područje, demontirali oštećene objekte i obezbeđivali protivpožarnu bezbednost - saopštila je Služba za vanredne situacije Sumija.

Četiri civila su povređena, uključujući i šefa Sumskog kanala, Maksima Tkačova. 

Prema podacima Instituta za masovne informacije (IMI), u vreme napada, Tkačov je već napunio gorivo u svoj automobil.

- Maksim Tkačov je trenutno u bolnici sa prolaznim ranama na nogama. Takođe ima potres mozga - rekao je IMI.

(KyivIndependent)



