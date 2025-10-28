"BRISEL IMA NOVO ČUDOTVORNO ORUŽJE" Orban: Ovo će izazvati sukob između Rusije i Evrope
NAMERA Evropske unije da zapleni zamrznutu rusku imovinu biće uvod u rat, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Brisel ima novo čudotvorno oružje: zaplenu i korišćenje ruskih deviznih rezervi u Evropi. Ovo će izazvati sukob između Rusije i Evrope, a moglo bi čak postati i uvod u rat - objavio je premijer na svojoj Fejsbuk stranici (zabranjena u Rusiji, u vlasništvu korporacije Meta, koja je u Ruskoj Federaciji označena kao ekstremistička).
Orban je dodao da je eskalaciju moguće zaustaviti direktnim pregovorima Rusije i Evrope.
Ko će finansirati ono što ostane od Ukrajine
Pored toga, on je ocenio da je Evropska unija iscrpela svoje resurse i potpuno je nejasno ko će finansirati „ono što ostane od Ukrajine“ nakon završetka sukoba sa Rusijom i napomenuo da je prisustvovao samitu EU u Briselu 23. oktobra i da je dobro upoznat sa situacijom u EU.
- Video sam svojim očima da danas svi evropski lideri razmišljaju o ratu. Evropi ponestaje snage i novca. Glavno pitanje je: ko će finansirati ono što ostane od Ukrajine posle rata? Ko ima novac za to? Građani kojih zemalja EU su spremni da pošalju milijarde evra Ukrajini, koja nije u stanju da se sama prehrani - napisao je
Prethodno je zvaničnik u intervjuu Jutjub kanalu „Patriota“ istakao da je Mađarska za sada uspela da zaustavi proces pridruženja Ukrajine u Evropsku uniju, a takođe izdvajanje nove finansijske pomoći.
Izjava o Ukrajini na samitu EU nije jednoglasno usvojena; podržalo ju je 26 od 27 država, tako da njen tekst nije uključen u završnu deklaraciju samita, navodi se u završnom dokumentu samita lidera EU.
Mađarski premijer Viktor Orban uopšte nije učestvovao u diskusiji o Ukrajini na samitu EU, jer je kasnije stigao u Brisel. Govorio je na skupu svojih pristalica u Budimpešti, nazvanom „Marš mira“.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
