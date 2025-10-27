TRAMP HITNO OBAVIO MR PREGLED: Evo u kakvom je stanju

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas je tokom poslednje posete Vojno-medicinskom centru "Volter Rid" obavio snimanje magnetnom rezonancom (MR), a njegov lični lekar Šon Barbabela istakao je da je Tramp u "odličnom zdravstvenom stanju".

"Da, imao sam pregled magnetnom rezonancom. Rezultat je bio savršen", rekao je Tramp novinarima tokom leta za Tokio, ali nije želeo da otkrije razlog pregleda, poručivši da se "obrate lekarima", preneo je Rojters.

Trampov lični lekar Šon Barbabela naveo je u saopštenju da predsednik "ostaje u izuzetnom zdravstvenom stanju, sa snažnim kardiovaskularnim, plućnim, neurološkim i fizičkim sposobnostima".

Prema njegovim rečima, pregled je bio deo priprema za Trampova predstojeća putovanja i uključivao je napredna snimanja, laboratorijske analize i preventivne procene zdravlja.

Bela kuća je u julu saopštila da je Tramp imao otoke zglobova nogu i modrice na desnoj ruci, nakon što su fotografije pokazale da predsednik ima otečene članke i tragove šminke preko povređenog dela ruke.

U tadašnjem izveštaju, doktor Barbabela je naveo da su testovi potvrdili da je reč o "hroničnoj venskoj insuficijenciji", čestom i benignom stanju kod osoba starijih od 70 godina.

Dodao je da su modrice na ruci u skladu s "blagom iritacijom mekih tkiva" izazvanom čestim rukovanjem i upotrebom aspirina, koji Tramp uzima u sklopu "standardnog kardiovaskularnog preventivnog režima".

Nako što je po drugi put pobedio na predsedničkim izborima Tramp je postao najstariji inaugurisani predsednik u istoriji SAD.

Ranije ovog meseca, lekar američkog predsednika rekao je da je u medicinskoj proceni utvrđeno da je Tramp u "izuzetnom zdravstvenom stanju".

Tramp je danas iz Kuala Lumpura doputovao u Tokio u zvaničniu posetu Japanu u okviru svoje azijske turneje.



