NA POMOLU POTPISIVANJE SPORAZUMA? Vašington i Peking spremni za trgovinski dogovor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su Vašington i Peking spremni da postignu trgovinski sporazum pre njegovog sastanka sa kineskim liderom Si Đinpingom, koji bi trebalo da bude održan u četvrtak u Kuala Lumpuru.

Foto: Profimedia

Govoreći u avionu na putu za Japan iz Malezije, Tramp je dodao da bi mogao već tada da potpiše konačni sporazum o Tiktoku, preneo je CNBC.

"Imam veliko poštovanje prema predsedniku Siju i postići ćemo sporazum", rekao je Tramp.

Američki predsednik započeo je u nedelju svoje višednevno putovanje po Aziji na kojem se očekuje niz trgovinskih sporazuma usmerenih na jačanje njegove pozicije pre sastanka sa kinieskim kolegom.

Tokom svoje prve posete Maleziji, Tramp je potpisao odvojene sporazume o retkim zemnim mineralima i međusobnoj trgovini sa svojim malezijskim i kambodžanskim kolegama, kao i okvire za trgovinske paktove sa Tajlandom i Vijetnamom.

Četiri zemlje, koje su deo regionalnog bloka od 11 članica pod nazivom Udruženje zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), obavezale su se da će ukloniti trgovinske barijere, obezbediti preferencijalni pristup tržištu američkoj robi i povećati kupovinu američkih poljoprivrednih, energetskih proizvoda i aviona.

Pored toga, pomenute države složile su se da sarađuju s Vašingtonom u vezi sa kontrolom izvoza, sankcijama i pristupom kritičnim mineralima, što bi trebalo da ojača Trampov položaj u regionu gde Peking ima sve veći uticaj.

Američki predsednik treba da se sastane sa kineskim predsednikom u četvrtak u Južnoj Koreji, poslednjoj stanici njegove azijske turneje.

Trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Kine sve je bliži, saopštili su u nedelju zvaničnici dve najveće svetske ekonomije, nakon što su postigli početni konsenzus koji bi predsednici Donald Tramp i Si Đinping trebalo da finalizuju tokom svog ključnog sastanka, prenosi AP.

Glavni kineski trgovinski pregovarač Li Čengang rekao je novinarima da su dve strane postigle "preliminarni konsenzus", dok je američki ministar finansija Skot Besent izjavio da postoji "veoma uspešan okvir".

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izrazio uverenje da je dogovor na pomolu, navodeći da "Kinezi žele sporazum, kao i SAD".

Peking je nedavno ograničio izvoz retkih zemnih elemenata neophodnih za napredne tehnologije, a Tramp je odgovorio pretnjom o dodatnim tarifama na kineske proizvode.



(Tanjug)