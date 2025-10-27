PUTIN POTPISAO NOVI ZAKON: Rusija se povlači

RUSKI predsednik Vladimir Putin je potpisao zakon o povlačenju Rusije iz sporazuma sa SAD o odlaganju plutonijuma, a koji je Moskva već ranije suspendovala 2016, prenose ruski mediji.

Foto: Tanjug AP

Cilj Sporazuma o upravljanju i odlaganju plutonijuma (PMDA), bio je da se smanje velike zalihe plutonijuma preostale iz perioda Hladnog rata, kako bi se Rusija i SAD sprečile da proizvedu dodatno nuklearno oružje.

Ovaj Putinov potez usledio je nakon zahlađenja odnosa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je izrazio razočarenje zbog odbijanja ruskog kolege da prihvati mirovni sporazum u Ukrajini.

Tramp je prošle nedelje otkazao planove o sastanku sa Putinom u Budimpešti, rekavši da bi to bilo "gubljenje vremena" i isključio mogućnost ponovnog susreta ukoliko ruski lider ne bude signalizirao spremnost da pristane na sporazum.

Sporazum o upravljanju i odlaganju plutonijuma (PMDA), potpisan 2000. godine, obavezao je i SAD i Rusiju da svaka od njih odloži najmanje 34 tone plutonijuma vojnog kvaliteta sa specifičnom koncentracijom izotopa, koja ga čini pogodnim za upotrebu u nuklearnom oružju.

Ta količina je prema proceni američkih zvaničnika bila dovoljna za oko 17.000 nuklearnih bojevih glava. Sporazum je stupio na snagu 2011. godine.

Putin je ovaj sporazum suspendovao 2016. u vreme kada su zahladneli odnosi sa bivšim predsednikom SAD Barakom Obamom.

Zakon koji je ruski predsednik danas potpisao, a ranije ovog meseca odobrili poslanici, predstavlja formalno povlačenje Rusije iz sporazuma.

(Moscow Times)