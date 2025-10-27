(MAPA) POKROVSK POD PRITISKOM: Stanje na frontu ostaje dinamično, ukrajinske snage pokušavaju deblokadu (VIDEO)

BORBE u istočnom delu Donjecke oblasti ostaju intenzivne, a pažnja je ponovo usmerena na Pokrovsk, gde se, prema navodima ruskih i pojedinih ukrajinskih izvora sa terena, formira poluobruč oko ukrajinskih jedinica u gradu i okolnim naseljima.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Situacija je promenljiva i razvoj događaja zavisi od sposobnosti obe strane da obezbede rotaciju i dopremu pojačanja. Obe strane potvrđuju visoku aktivnost artiljerije i bespilotnih letelica, koje određuju tempo borbenih operacija.

U širem pravcu Pokrovsk–Dobropolje, ruske jedinice postupno napreduju, pokušavajući da prošire kontrolu nad komunikacijama koje povezuju ukrajinske položaje u aglomeraciji. Nakon što su ruske snage preuzele inicijativu u Rodinskom i ušle u pojedine centralne zone naselja, ukrajinska komanda je pokrenula seriju kontradiverzionih dejstava u pravcu Zolotog Kolodca i Kučerivog Jara.

Cilj ukrajinske strane je održavanje koridora za snabdevanje i povlačenje jedinica, s obzirom na to da bi zatvaranje preostalih puteva značajno otežalo dalje operacije odbrane.

‼️🇺🇦🏴‍☠️ The Armed Forces of Ukraine are in a critical situation in Pokrovsk, special forces of the Main Intelligence Directorate and other units have been urgently deployed



▪️By order of Budanov, active military intelligence units have already begun cooperating with the Armed… pic.twitter.com/aWQKJgSkLf — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 27, 2025

Na periferijama naselja vodi se borba za šumske pojaseve koji ograničavaju kretanje tehnike. U oblastima Rusin Jar i duž niza šumskih zaštitnih pojaseva prema Novom Šahovu, ruske jurišne grupe postupno uspostavljaju tačkaste položaje.

Ukrajinska strana pokušava brzim mobilnim grupama da povrati pojedine sektore, ali se zbog nadzora bespilotnih letelica svako kretanje brzo detektuje. Ovakva situacija čini borbu iscrpljujućom, sa sporim pomeranjima linije.

#Ukraine #Siversk Die UkraFestungsstadt Sewersk könnte bald (wie Pokrowsk/Mirnograd) fast vollständig eingeschlossen sein (siehe die aktuelle heutige RybarWarMap). Allerdings müssten dazu die Bemühungen an der WestFlanke über Zvanivka und SviatoPokrovske aktiviert werden. Um die… pic.twitter.com/up7kmAof2o — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) October 26, 2025

U sektoru Kučeriv Jar i dalje se vodi borba za prilaz mostu preko reke Kazeni Torec. Ukoliko jedna strana preuzme punu kontrolu nad prelazom, to bi moglo da utiče na dalje operacije u Pokrovsku. Prema terenskim procenama, razlika u napretku se trenutno meri stotinama metara, što ukazuje da nijedna strana nema potpunu taktičku prednost.

Na severu, u smeru Siverska, ruske jedinice nastavljaju pritisak duž fronta, uz izveštaje o zauzimanju naselja kao što su Drnovka, Serebrjanka i Rudnik. Napredovanje iz Vjimke i Zvanivke ukazuje na postepeno zatvaranje luka oko Siverska. Međutim, ni ovde situacija nije jednostrana: ukrajinske jedinice održavaju položaje u utvrđenim tačkama i pokušavaju da odlože dalje rusko napredovanje.

U oblasti Hersona nastavlja se čišćenje ostrva Karantini. Ukrajinske snage intenzivno koriste bespilotne letelice za nadzor i podršku jedinicama na kopnu, dok su prelazi preko reke Koshova pod vatrenom kontrolom ruskih artiljerijskih posada. Ovo ograničava mogućnost rotacije ukrajinske pešadije na ostrvu.

Na severoistočnom frontu, posebno kod Vovčanska, ruske jedinice su, prema zvaničnim izveštajima iz Moskve, preuzele kontrolu nad većim delom grada. Uz to stižu tvrdnje da se u oblasti Kupjanska nalazi okružen značajan broj ukrajinskih vojnika. Ukrajinski izvori istovremeno tvrde da je situacija složena, ali pod kontrolom, i da se organizuju pokušaji izvlačenja ili stabilizacije fronta. Zvanične brojke o broju opkoljenih jedinica razlikuju se u zavisnosti od izvora, što je uobičajeno u uslovima aktivnih borbi. Kijev odgovara pokušajem rušenja brane u oblasti Belgoroda.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - The dam gate at the Belgorod Reservoir in Russia's Belgorod Oblast was damaged in a Ukrainian strike using HIMARS missiles and drones on October 25, 2025.



Flooding has since inundated large areas, including Russian military positions near Vovchansk, isolating troops… pic.twitter.com/rBXw0Z4jKp — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 26, 2025

U zaporoškom i dnjepropetrovskom pravcu beleže se taktička napredovanja ruske strane u naseljima Privile i Jegorivka, što otvara prolaz ka pravcu Guliajpole. Međutim, ukrajinske rezerve koje su prebačene u sektor usporavaju dalje pomeranje linije kontakta.

Što se tiče političke i diplomatske dimenzije, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da bi rat u Ukrajini mogao da potraje još dve do tri godine, što se nadovezuje na ranije procene pojedinih evropskih diplomata da bi sposobnost Ukrajine da nastavi rat u trenutnim uslovima zavisila od stabilnosti spoljnog finansiranja. Ekonomija Evropske unije suočava se sa izazovima, a pronalaženje dodatnih sredstava za podršku Kijevu postaje sve složenije.

U ovom trenutku, najvažniji faktor ostaje sposobnost obe strane da održe linije snabdevanja, tehničku prednost u upotrebi dronova i artiljerije, i stanje u rezervnim jedinicama koje se rotiraju na frontu. Sukob se odvija u fazama lokalnog napredovanja i kontradejstava, bez naglih promena koje bi ukazivale na skoru završnicu operacija.

oruzjeonline.com

