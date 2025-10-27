(MAPA) POKROVSK POD PRITISKOM: Stanje na frontu ostaje dinamično, ukrajinske snage pokušavaju deblokadu (VIDEO)
BORBE u istočnom delu Donjecke oblasti ostaju intenzivne, a pažnja je ponovo usmerena na Pokrovsk, gde se, prema navodima ruskih i pojedinih ukrajinskih izvora sa terena, formira poluobruč oko ukrajinskih jedinica u gradu i okolnim naseljima.
Situacija je promenljiva i razvoj događaja zavisi od sposobnosti obe strane da obezbede rotaciju i dopremu pojačanja. Obe strane potvrđuju visoku aktivnost artiljerije i bespilotnih letelica, koje određuju tempo borbenih operacija.
U širem pravcu Pokrovsk–Dobropolje, ruske jedinice postupno napreduju, pokušavajući da prošire kontrolu nad komunikacijama koje povezuju ukrajinske položaje u aglomeraciji. Nakon što su ruske snage preuzele inicijativu u Rodinskom i ušle u pojedine centralne zone naselja, ukrajinska komanda je pokrenula seriju kontradiverzionih dejstava u pravcu Zolotog Kolodca i Kučerivog Jara.
Cilj ukrajinske strane je održavanje koridora za snabdevanje i povlačenje jedinica, s obzirom na to da bi zatvaranje preostalih puteva značajno otežalo dalje operacije odbrane.
Na periferijama naselja vodi se borba za šumske pojaseve koji ograničavaju kretanje tehnike. U oblastima Rusin Jar i duž niza šumskih zaštitnih pojaseva prema Novom Šahovu, ruske jurišne grupe postupno uspostavljaju tačkaste položaje.
Ukrajinska strana pokušava brzim mobilnim grupama da povrati pojedine sektore, ali se zbog nadzora bespilotnih letelica svako kretanje brzo detektuje. Ovakva situacija čini borbu iscrpljujućom, sa sporim pomeranjima linije.
U sektoru Kučeriv Jar i dalje se vodi borba za prilaz mostu preko reke Kazeni Torec. Ukoliko jedna strana preuzme punu kontrolu nad prelazom, to bi moglo da utiče na dalje operacije u Pokrovsku. Prema terenskim procenama, razlika u napretku se trenutno meri stotinama metara, što ukazuje da nijedna strana nema potpunu taktičku prednost.
Na severu, u smeru Siverska, ruske jedinice nastavljaju pritisak duž fronta, uz izveštaje o zauzimanju naselja kao što su Drnovka, Serebrjanka i Rudnik. Napredovanje iz Vjimke i Zvanivke ukazuje na postepeno zatvaranje luka oko Siverska. Međutim, ni ovde situacija nije jednostrana: ukrajinske jedinice održavaju položaje u utvrđenim tačkama i pokušavaju da odlože dalje rusko napredovanje.
U oblasti Hersona nastavlja se čišćenje ostrva Karantini. Ukrajinske snage intenzivno koriste bespilotne letelice za nadzor i podršku jedinicama na kopnu, dok su prelazi preko reke Koshova pod vatrenom kontrolom ruskih artiljerijskih posada. Ovo ograničava mogućnost rotacije ukrajinske pešadije na ostrvu.
Na severoistočnom frontu, posebno kod Vovčanska, ruske jedinice su, prema zvaničnim izveštajima iz Moskve, preuzele kontrolu nad većim delom grada. Uz to stižu tvrdnje da se u oblasti Kupjanska nalazi okružen značajan broj ukrajinskih vojnika. Ukrajinski izvori istovremeno tvrde da je situacija složena, ali pod kontrolom, i da se organizuju pokušaji izvlačenja ili stabilizacije fronta. Zvanične brojke o broju opkoljenih jedinica razlikuju se u zavisnosti od izvora, što je uobičajeno u uslovima aktivnih borbi. Kijev odgovara pokušajem rušenja brane u oblasti Belgoroda.
U zaporoškom i dnjepropetrovskom pravcu beleže se taktička napredovanja ruske strane u naseljima Privile i Jegorivka, što otvara prolaz ka pravcu Guliajpole. Međutim, ukrajinske rezerve koje su prebačene u sektor usporavaju dalje pomeranje linije kontakta.
Što se tiče političke i diplomatske dimenzije, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da bi rat u Ukrajini mogao da potraje još dve do tri godine, što se nadovezuje na ranije procene pojedinih evropskih diplomata da bi sposobnost Ukrajine da nastavi rat u trenutnim uslovima zavisila od stabilnosti spoljnog finansiranja. Ekonomija Evropske unije suočava se sa izazovima, a pronalaženje dodatnih sredstava za podršku Kijevu postaje sve složenije.
U ovom trenutku, najvažniji faktor ostaje sposobnost obe strane da održe linije snabdevanja, tehničku prednost u upotrebi dronova i artiljerije, i stanje u rezervnim jedinicama koje se rotiraju na frontu. Sukob se odvija u fazama lokalnog napredovanja i kontradejstava, bez naglih promena koje bi ukazivale na skoru završnicu operacija.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KIJEV SEJE PANIKU: Rusija oprema kalibre nuklearnim bojevim glavama
24. 10. 2025. u 22:11
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)