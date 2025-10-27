"SVE IDE PO PLANU, NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN": Putin se sastao sa ministarskom spoljnih poslova Severne Koreje
RUSKI predsednik Vladimir Putin sastao se danas sa severnokorejskom ministarkom spoljnih poslova Čo Son Hui.
- Veliko mi je zadovoljstvo videti vas. Molim vas da prenesete moje najlepše želje predsedniku Kim Džon Unu - rekao je Putin, a prenosi agencija RIA.
Putin je tokom sastanka podsetio na to da se sa Kimom nedavno sastao tokom posete Pekingu.
- U Pekingu smo detaljno razgovarali o našim odnosima i našim razvojnim perspektivama. Sve ide po planu, na najbolji mogući način - rekao je Putin.
Prethodno je sa Čo razgovarao i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i naglasio da su odnosi između dve zemlje dobili veoma snažan podsticaj poslednjih meseci.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)