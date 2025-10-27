Svet

"SVE IDE PO PLANU, NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN": Putin se sastao sa ministarskom spoljnih poslova Severne Koreje

В. Н.

27. 10. 2025. u 15:18

RUSKI predsednik Vladimir Putin sastao se danas sa severnokorejskom ministarkom spoljnih poslova Čo Son Hui.

Foto: AP

- Veliko mi je zadovoljstvo videti vas. Molim vas da prenesete moje najlepše želje predsedniku Kim Džon Unu - rekao je Putin, a prenosi agencija RIA.

Putin je tokom sastanka podsetio na to da se sa Kimom nedavno sastao tokom posete Pekingu.

- U Pekingu smo detaljno razgovarali o našim odnosima i našim razvojnim perspektivama. Sve ide po planu, na najbolji mogući način - rekao je Putin.

Prethodno je sa Čo razgovarao i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i naglasio da su odnosi između dve zemlje dobili veoma snažan podsticaj poslednjih meseci.

(Tanjug)

